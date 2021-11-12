Bu acıya yürek dayanmaz... Önce erken doğum sonra Kovid!

Haberin Devamı

İngiltere Ivy-Rose isimli prematüre bebeğe ağlıyor. Planlanandan 14 hafta erken doğan talihsiz bebeğin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve hayatını kaybettiği açıklandı.

İngiliz Express gazetesi talihsiz bebeğin annesi Katie Leeming'in kollarında hayata gözlerini yumduğunu okurları ile paylaştı.

Aynı habere göre, uzmanlar Ivy-Rose'un virüsü annesi Katie'den kaptığı ihtimali üzerinde duruyor.

Talihsiz bebek erken doğum nedeniyle akciğer ve beyin kanaması gibi başka komplikasyonlarla da karşı karşıya kaldı.

Doktorlar söz konusu komplikasyonlar ile koronavirüsün birleşmesini Ivy-Rose'un ölüm nedeni olduğunu açıkladı.

Gözden Kaçmasın Hamile kadınlarda koronavirüs bebeğin cinsiyetine göre hareket ediyor Haberi görüntüle

Ülkede aile için yardım kampanyası başlatılırken talihsiz bebeğin cenaze masrafları için 2 bin sterlin gerektiği duyuruldu.

Yardım sayfasında Sadece 'Ivy-Rose'un uğurlanmasını mümkün olduğunca özel kılmak istiyoruz' ifadesi yer aldı.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de virüs 9.5 milyona yakın insana bulaştı.

Haberin Devamı

Virüs 142 bin 533 kişinin ölümüne neden olurken, 7.7 milyonun üzerinde hasta Kovid-19'u yenmeyi başardı.

İngiltere vaka sayıları baz alındığında salgından en çok etkilenen 4'üncü, ölüm sayıları baz alındığında ise 8'inci ülke konumunda bulunuyor.