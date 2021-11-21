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Bu acıya yürek dayanmaz... Ölen oğlunun ardından her gün aynı şeyi yapıyor!

#Hindistan#Trafik Kazası#Dadarao Bilhore
Bu acıya yürek dayanmaz... Ölen oğlunun ardından her gün aynı şeyi yapıyor

Hindistan'da 16 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybeden bir babanın başka babalar aynı acıyı yaşamasın diye yaptığı fedakârlık hem yürekleri burktu hem de büyük takdir topladı.

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Hindistan'ın Mumbai kentinde yaşayan ve 16 yaşındaki oğlunu 2015'te bir çukurun yol açtığı trafik kazasında kaybeden Dadarao Bilhore, yıllardır şehirdeki çukurları doldurmaya çalışıyor.

51 yaşındaki Bilhore, Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunu kazada kaybettikten sonra şehirdeki çukurları doldurmayı kendisine misyon edindiğini söyledi.

Yıllardır diğer gönüllülerin yardımıyla çukurları doldurduğunu belirten Bilhore, şu ana kadar kentte ve çevre illerde yaklaşık 1500 çukuru doldurduğunu ifade etti.

Bu acıya yürek dayanmaz... Ölen oğlunun ardından her gün aynı şeyi yapıyor

Bilhore, "O gün oğlum öldüğünde ağlamadım, bunun yerine savaşmaya ve bir gün şehrimizi çukurlardan kurtarmaya karar verdim. O zamandan beri bu işi yapmaya devam ediyorum ve bundan memnunum çünkü daha fazla ölümün önlenmesine yardımcı oluyor. Benimki gibi parçalanmış bir aile görmek istemiyorum." dedi.

Başlangıçta yalnız çalıştığını belirten Bilhore, şimdi bazı arkadaşlarının ve gönüllülerinin kendisine katıldığını söyledi.

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Bilhore, insanların kendisiyle iletişime geçtiğini ve çukurların yerini haber verdiğini ifade ederek "Biz de gidip o çukurları dolduruyoruz. Bunu genellikle pazar günleri yapıyoruz. Yetkilileri beklemek istemiyoruz çünkü zaman alıyor. Bu yüzden bir kazaya neden olmaması için öğrenir öğrenmez çukurları doldurmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu acıya yürek dayanmaz... Ölen oğlunun ardından her gün aynı şeyi yapıyor
Bilhore'nin 16 yaşındayken trafik kazasında ölen oğlu

Kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçirdiğini ve bu sebeple çukur doldurma işine bir süre ara vermek zorunda kaldığını aktaran Bilhore, "Doktorlar iyi olduğumu söylediği an işe devam edeceğim." diye konuştu.

Bilhore, insanların çukurları ihbar edebilmesi için mobil uygulama geliştirdiğini ifade ederek "Üzerinde çalıştığımız teknik sorunları var. Bu, insanların çukurları bildirmelerini kolaylaştıracak." dedi.

Kara yolu güvenliği programlarına katıldığını kaydeden Bilhore, "Kara yolu güvenliği konusunda farkındalık yaratmak için konuşmalar yapıyorum. Çalışmalarımdan dolayı farklı gruplardan çok sayıda ödül aldım." ifadelerini kullandı.

Bilhore'un oğlu, Temmuz 2015'te bir çukurun neden olduğu bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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Hindistan Kara Yolu Ulaştırma ve Kara Yolları Bakanlığına göre, 2019'da Hindistan genelinde yaklaşık 449 bin trafik kazası kaydedildi ve bu kazalarda 151 bin 113 kişi öldü, 451 bin 361 kişi yaralandı.

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#Hindistan#Trafik Kazası#Dadarao Bilhore

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