Bruni’den Clerc’e teleton öpücüğü

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Fransa First Lady’si Carla Bruni-Sarkozy, genetik araştırmalara destek olmak amacıyla düzenlenen teletona katıldı.

22’ncisi düzenlenen Telethon, Fransız televizyonunda 30 saat boyunca canlı olarak yayınlandı. Bruni, Fransız Kas Distropisi Birliği’nin (AFM), özellikle çocukları etkileyen "miyopati" gibi genetik hastalıklar konusundaki araştırmalar için bağış topladığı etkinlikte gitarıyla şarkı söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi, bir ara eğilip, gecenin özel konuğu olan ve kendisine eşlik eden Fransız şarkıcı Julien Clerc’i öptü.