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Brüksel’i sarsan istifa

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#Ursula Von Der Leyen#Thierry Breton#İstifa
Brüksel’i sarsan istifa
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 07:00

İkinci kez Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı olarak görev yapmak için ekibini oluşturmaya çalışan Ursula von der Leyen’in bu hedefe ulaşmak için attığı adımlar her geçen gün daha fazla tartışılıyor. Bu tartışmayı iyice alevlendiren, AB Komisyonu’nun etkili isimlerinden İç Pazardan Sorumlu Komiser Thierry Breton’un istifası oldu.

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Fransa’nın ikinci kez görev yapması için aday gösterdiği Breton’un istifasının perde arkasında von der Leyen’in, yeni Komisyon’da ülkesi için daha güçlü bir dosya isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la girdiği pazarlık var. Von der Leyen, müstakbel Fransız komiser için daha güçlü bir görev karşılığında Breton yerine başka aday gösterilmesini istedi. Von der Leyen’in yönetim şeklini eleştiren ve istifa mektubunu sosyal medya hesabından paylaşan Breton’un, “Kişisel nedenlerle Fransa’dan adımın geri çekilmesini talep ettiniz” vurgusu dikkat çekti. 

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#Ursula Von Der Leyen#Thierry Breton#İstifa

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