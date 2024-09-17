Brüksel’i sarsan istifa

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Fransa’nın ikinci kez görev yapması için aday gösterdiği Breton’un istifasının perde arkasında von der Leyen’in, yeni Komisyon’da ülkesi için daha güçlü bir dosya isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la girdiği pazarlık var. Von der Leyen, müstakbel Fransız komiser için daha güçlü bir görev karşılığında Breton yerine başka aday gösterilmesini istedi. Von der Leyen’in yönetim şeklini eleştiren ve istifa mektubunu sosyal medya hesabından paylaşan Breton’un, “Kişisel nedenlerle Fransa’dan adımın geri çekilmesini talep ettiniz” vurgusu dikkat çekti.