Brüksel’den ortak borç kararı çıktı… AB’nin ‘Rus parası’ planı tutmadı

Brüksel’deki AB Zirvesi’nde 16 saat süren pazarlıkların ardından Ukrayna’ya 90 milyar Euro kaynak aktarabilmek için ortak borçlanma yolu seçildi. AB’de çok sayıda ülke bu formülü tercih etmese de günü kurtarma ve Ukrayna’yı parasız bırakmama çabası ağır bastı. Kararın en dikkat çeken boyutlarından biri ise AB’nin Rusya’ya yaklaşımını desteklemeyen Macaristan, Çekya ve Slovakya’nın borçlanmadan muaf tutulması.

BELÇİKA İKNA OLMADI

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in bastırmasına rağmen dondurulmuş Rus varlıklarına dokunulmamasında bu varlıkların büyük bölümünün bulunduğu Belçika’nın ikna edilememesi etkili oldu. Belçika Başbakanı Bart de Wever, bazı ülkelerin, parasını elinden alarak Rusya lideri Vladimir Putin’i cezalandırmak istediklerini belirterek, “Siyaset duygusal bir iş değil. Mantık galip geldi” dedi. AB’nin karar almasının önünü açan ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban oldu. Orban, AB Komisyonu’nun AB bütçesini teminat olarak kullanarak finansal piyasalara girip kredi için fon toplamasına yönelik vetosunu kaldıracağını söyleyince A planında sıkışan Brüksel, B planına yöneldi.

UKRAYNA ÖDEYEBİLECEK Mİ

Varılan uzlaşı herkesin zafer ilan edebileceği türden. AB, bir yandan bir şekilde günü kurtaracak formül bulma maharetini ortaya koyarken diğer yandan da asıl hedef olan Ukrayna’ya iki yıllık destek sağlamayı garanti altına aldı. Bununla birlikte kararın alınış şekli ve ona bağlı süreç, son dönemde sıkça yaşanan AB içindeki bölünmüşlüğü bir kez daha gözler önüne sermesi açısından dikkat çekiciydi. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, “Taahhütte bulunduk, yerine getirdik” derken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron varılan uzlaşının en gerçekçi ve pratik çözüm olduğunu söyledi. Merz de “AB, kaos ve bölünmeyi önledi ve birliğini korudu” diye konuştu.

Ukrayna’nın borcu nasıl ödeyeceği henüz net değil. AB’nin beklentisi Rusya tazminatları ödedikten sonra Ukrayna’nın borcu ödemesi. Costa, Moskova tazminatı ödemezse dondurulmuş varlıkların kullanılabileceğini söyledi. Orban ise Rus varlıklarının kullanılması konusunun “öldüğü” görüşünde.

ZELENSKİ’DEN POLONYA’YA UYARI: ‘SIRADAKİ SİZ OLURSUNUZ’

Önceki gün Avrupa Birliği zirvesine katılan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski dün de Varşova’ya giderek Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile bir araya geldi. Resmi temasların ardından yapılan basın toplantısında Zelenski ile görüşmesinin “Rusya için kötü haber” olduğunu söyleyen Nawrocki, stratejik konular ve güvenlik meselelerinde bölge ülkelerinin birlikte hareket ettiğini vurguladı. Polonya’ya Kiev’e verdikleri destek için teşekkür eden Zelenski, Rusya’nın sonraki hedefinin Polonya olacağı uyarısında bulundu. “Toplumlarımızda zor anlar yaşanabiliyor ancak devlet başkanları olarak bizi bir arada tutacak politikaları belirlemek zorundayız” diyen Zelenski, “Bağımsızlığımız olmazsa Moskova Avrupa’nın daha içine ilerler ve sıradaki hedef Polonya olur” ifadelerini kullandı.