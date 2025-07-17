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Brüksel'den İsrail'e ret! Silah rotası kapandı

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#Belçika#İsrail#Silah Sevkıyatı
Brükselden İsraile ret Silah rotası kapandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 18:07

Brüksel'deki mahkeme, İsrail'in tanklarda kullandığı parçaların Belçika toprakları üzerinden sevkıyatını engelleme kararı verdi.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki sivil bir mahkeme, İsrail ile ilgili kritik kararını açıkladı. 

Belçika'nın ulusal haber ajansı Belga'da yer alan habere göre, mahkeme, İsrail'in Gazze'de kullandığı Merkava tankları ve Namer zırhlı araçları için üretilen parçaların sevkiyatını durdurma emri verdi.

Mahkemenin kararında, Antwerp Limanı da dahil olmak üzere Belçika toprakları üzerinden İsrail'e tüm askeri teçhizat ve askeri amaçla kullanılabilecek her türlü malın sevkıyatını engelleme kararı verdi.

Mahkemenin kararı, her ihlal için 50.000 Euro ceza uygulanmasını zorunlu kıldı.

Dört Belçikalı STK, bu tür sevkiyatların ulusal silah ticareti yasaları ve uluslararası insani hukuku ihlal edebileceğini savunarak dava açmıştı.

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#Belçika#İsrail#Silah Sevkıyatı

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