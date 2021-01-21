Brüksel’de vizesiz AB temasları

Brüksel’e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün AB (Avrupa Birliği) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’le bir araya gelecek. Temaslarını yarın da sürdürecek olan Çavuşoğlu, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le de görüşecek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le de buluşacak, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes’le de ikili ve çok taraflı ilişkileri ele alacak.

TÜRKİYE-AB ZİRVESİ

Çavuşoğlu’nun Borrell’le görüşmesinde Türkiye-AB ilişkilerinde son dönemde yakalanan pozitif atmosferi ileri götürmek için her iki tarafın karşılıklı atacağı adımların yanı sıra, AB Konseyi Başkanı Michel, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye’de düzenlenmesi beklenen Türkiye-AB Zirvesi’nin alt yapısını oluşturmak da konuşulacak.

VİZE MUAFİYETİ

Çavuşoğlu’nun Brüksel çantasında Türk vatandaşlarının AB ülkelerine vizesiz seyahat etmesini mümkün kılacak vize muafiyeti ile Gümrük Birliği’nin (GB) güncellenmesi talepleri yer alıyor. Çavuşoğlu, hafta başında Türkiye’ye gelen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la düzenlediği basın toplantısında da bu konulara dikkat çekerek, “Fasıllar hemen açılabilir desem doğruyu söylememiş olurum, gerçekçi olalım. Biz istemediğimiz için değil, AB istemediği için, genişleme politikalarıyla ilgili sorunları olduğu için. Ama vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür, aynı şekilde 18 Mart mutabakatının 5’inci yılı dolacak. Bunun, bugünkü gelişmelere yönelik uyarlanması, güncellenmesi somut bir adım olabilir. Her iki taraf için faydalı olan GB’nin güncellenmesi keza gerçekleşebilir. Terörle mücadelede daha somut adımlar atabiliriz. Yasa dışı göçle mücadelede olumlu adımlar atabiliriz” demişti.

OLUMLU GÜNDEM

Mevlüt Çavuşoğlu aynı talebi AB Konseyi ve AB Komisyonu başkanlarına da iletecek. Dışişleri Bakanlığı’nın, Brüksel ziyaretiyle ilgili resmi açıklamasında da, “Brüksel görüşmelerinde, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündem üzerinden ilerleme sağlanmasına ilişkin beklentilerimiz aktarılacaktır” denildi.

AB ZİYARETE ÖNEM VERİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun temasları, hem uzun süredir bakan düzeyinde yapılan ilk ziyaret olması açısından hem de AB’nin ilişkilerdeki dinamikleri değiştirmek istediği bir döneme denk gelmesi açısından önem taşıyor. Diyaloğu ve karşılıklı çıkarları ön planda tutmak isteyen AB de ziyarete önem veriyor. Brüksel’de ilişkilerde durumun geçen aylara göre çok daha iyi olduğu ve dinamiklerin değiştirilebileceği görüşü hâkim. Vize muafiyetinde Türkiye’nin gerekli kriterleri tamamlamaması nedeniyle adım atılması zor gözüküyor. Gümrük birliği ve üst düzeyli diyaloğa dönüş ise AB’nin en kolay adım atabileceği başlıklar arasında. Ancak bu yönde bir gelişme büyük ölçüde Türkiye’nin reform adımlarına bağlı olacak. Henüz tam detayları netleşmese de AB, mülteciler için yeni bir kaynak oluşturulmasına soğuk bakmıyor. Şu aşamada ilerleme ihtimali bulunmayan alan ise müzakere süreci. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)