Brüksel’de Suriye gündemi: Bakan yardımcısı Yılmaz'dan kritik görüşmeler

Haberin Devamı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de her yıl düzenlenen Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı'nda bu yıl tema "Suriye’de geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtiyaçların karşılanması" oldu.

Konferansta Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz başkanlığındaki heyet temsil ederken, Suriye tarafı ilk kez söz konusu konferansa katıldı.

Konferansa Batılı ülkelerin yanı sıra Suriye’nin komşuları, Arap ülkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları da iştirak etti.

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI YILMAZ'DAN KRİTİK GÖRÜŞMELER

Suriye'deki geçiş sürecinin ve yeniden inşa çabalarının desteklenmesine odaklanılan Konferans'ta Türkiye'in Suriye konusundaki önceliklerini anlatan Yılmaz, konferans marjında bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Yılmaz, İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer ile bir araya geldi. Yılmaz görüşmede, Suriye'deki durum durum hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İngiliz bakanın ardından Yılmaz, Norveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Andreas Motzfeldt ile görüştü. Görüşmede, Suriye'deki geçiş süreci ve yeniden inşa çabaları ele alındı.

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Hana Jalloul Muro ile bir araya gelen Yılmaz, Muro ile Suriye'nin yeni döneminde Türkiye-AB işbirliği imkanlarını görüştü.

Görüşmelerine Uluslarası Güç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope ile devam eden Yılmaz, görüşmede, Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüşleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Yılmaz yaptığı görüşmelere, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile devam etti. Görüşmede, UNRWA'nın faaliyetleri ve Filistinlilerin durumu hakkında görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Yılmaz, BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile biraraya geldi. Görüşöede, Suriye'deki son gelişmeler ve BM'nin ülkedeki çalışmaları ele alındı.

6 MİLYAR EURO YARDIM TAAHHÜDÜ

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, konferansta Suriye’ye 4,2 milyar euro hibe, 1,6 milyar euro da düşük faizli kredi olmak üzere toplamda yaklaşık 6 milyar euro destek taahhüt edildiği ifade edildi.

Haberin Devamı

Açıklamada, bazı fonların birden fazla yıla yayıldığı ve bu nedenle 2025 yılı için kesin bir miktar belirlemenin zor olduğu belirtildi.

Bağışçılar konferansında Almanya yaklaşık 300 milyon euro destek taahhüdünde bulunurken, ABD ise herhangi bir destek taahhüdünde bulunmadı.