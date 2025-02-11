Brüksel’de seçim tekrarlandı kazanan yine Emir Kır oldu

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Ülkede 13 Ekim’de düzenlenen yerel seçimlerde Saint-Josse’ta Emir Kır’ın öncülüğündeki liste yüzde 50.5 oy oranıyla belediye meclisinde 29 sandalyeden 17’sini kazanmış fakat vekaletle kullanılan az sayıdaki oyla ilgili işlemlerin eksik olduğu gerekçesiyle mahkeme kararıyla seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.

DESTEĞİ ARTTI

Tekrarlanan seçimde oy oranını yüzde 55.6’ya yükselterek belediye meclisinde ilave bir sandalye ile 18 üyeye ulaşan Emir Kır böylece koalisyona ihtiyaç duymadan görevini sürdürebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından AA’ya konuşan Kır, bir önceki seçimlerle ilgili yargı kararına işaret ederek, “Bence bu akşam halk, tarihi bir cevap verdi” dedi. Kır, “Halkın oylarıyla oynarsanız, halkın iradesini yok sayarsanız işte böyle olur. Biz hem bu seçimlerin galibi çıktık, bir sandık daha fazla aldık ve Başkent Brüksel Başkent Bölgesinde en yüksek oy oranını yakaladık. Bu da her şeyden önce vatandaşlarımızın verdiği en iyi cevap” değerlendirmesinde bulundu. Ailesi 60’lı yıllarda Afyon Emirdağ’dan Belçika’ya göç etmiş olan Emir Kır, Charleroi doğumlu.