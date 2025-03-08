Brüksel’de rotayı çizdiler: AB tam gaz silahlanacak

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Barış projesi olarak kurulan Avrupa Birliği, değişen uluslararası konjonktürün etkisiyle kendisini savaşa hazırlanırken buldu. Önceki gün Brüksel’de düzenlenen özel AB Zirvesi’nde savunma harcamalarını belirgin şekilde arttırma kararı alındı.

Bu bağlamda, AB’nin güvenliğinin arttırılması ve vatandaşlarının korunmasını desteklemek amacıyla gerekli araçlar ve finansman unsurları devreye sokulacak. AB Komisyonu’nun, 4 Mart’ta açıkladığı 800 milyar Euro’luk Avrupa’yı Yeniden Silahlandır paketi de tartışmalarda önemli yer tuttu. Komisyon’un önerilerini not eden liderler, konunun ivedilikle ele alınması talimatını verdiler.

AB’nin hedefi daha egemen, kendi savunmasından sorumlu, 360 derecelik bir yaklaşımla mevcut ve gelecekteki sınama ve tehditlere karşı özerk bir şekilde hareket etmek için daha donanımlı hale gelmek olarak belirlendi.

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Genel savunma hazırlığını güçlendirme, stratejik bağımlılıklarını azaltma ve kritik kabiliyet eksiklerini gidermeye karar veren AB, ihtiyaç duyulan miktarlarda ve hızda daha iyi ekipman tedarik edebilecek konuma ulaşmayı amaçlıyor.

ÖNCELİKLİ ALANLAR

AB öncelikli alanlar da belirledi: Hava ve füze savunması, topçu sistemleri, füzeler, mühimmat, insansız hava araçları, insansız hava araçlarına karşı sistemler, uzay ve kritik altyapı koruması da dahil olmak üzere stratejik etkinleştiriciler, askeri hareketlilik, siber, yapay zekâ ve elektronik savaş.

OYDAŞ ORTAKLAR VURGUSU

Sonuç bildirisinde, güvenlik ve savunma alanında daha güçlü ve daha muktedir bir AB’nin küresel ve transatlantik güvenliğe olumlu katkıda bulunacağı belirtildi. Liderlerin, AB üyesi olmayan oydaş ortaklarla çalışmanın önemine vurgu yapmaları dikkat çekti. Savunma konusu 20-21 Mart ve 26-27 Haziran’daki zirvelerde tekrar ele alınacak.

UKRAYNA BARIŞINDA BEŞ İLKE

ABD’nin tutumu nedeniyle Ukrayna’daki hesapları değişen AB, önceki günkü zirvede bu ülkeye yönelik uzun vadeli ve öngörülebilir destek taahhüdünü yineledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin de bir bölümüne katıldığı zirvede, Ukrayna’ya ilişkin metin Macaristan’ın vetosu nedeniyle 27 değil 26 ülke tarafından şekillendirildi.

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AB, zirvede, kapsamlı, adil ve kalıcı bir barış için dikkate alınması gereken beş prensip belirledi:

- Ukrayna olmadan Ukrayna konusunda müzakere yapılamaz.

- Avrupa’nın katılımı olmadan Avrupa’nın güvenliğini etkileyecek hiçbir müzakere yapılamaz.

- Herhangi bir ateşkes ancak kapsamlı bir barış anlaşmasına giden sürecin bir parçası olarak gerçekleşebilir.

- Böyle bir anlaşmaya, Ukrayna’nın gelecekteki Rus saldırganlığını caydırmaya katkıda bulunacak sağlam ve inandırıcı güvenlik garantilerinin eşlik etmesi gerekir.

- Barış, Ukrayna’nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir.

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POLONYA’DAN TÜRKİYE’YE ZİYARET

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Türkiye’ye geliyor. Reuters’ın haberine göre, Tusk, Avrupa’da istikrarın sağlanması için Türkiye’nin bölgede daha fazla rol alması gerektiğini belirterek bu konuyu görüşmek için gelecek hafta Ankara’yı ziyaret edeceğini belirtti. Tusk’ın ziyaretinin, Türkiye’nin bölgesel ve küresel stratejik konumu kapsamında bir dizi güvenlik konusunu ele alması bekleniyor. Diğer yandan ziyaretin kesin tarihi açıklanmadı. Polonya halihazırda Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı’nı yürütüyor.