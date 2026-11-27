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Taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının derin olduğu bir dönemde özel bir zirve düzenlenmesinin görünen amacı, bütçeyi mümkün olan en kısa zamanda, 2027’ye girmeden bağlamak. Aralıkta bir zirve olmasına rağmen özel zirve yapacak kadar acele edilmesinin ardındaki en önemli nedenlerin başını ise 2027 ilkbaharında Fransa’da yapılacak seçim ve aşırı sağcı Marine Le Pen’in seçilme ihtimali çekiyor.

BERLİN VE PARİS ACELECİ

Özellikle Fransa ve Almanya, yedi yıllık bütçeyi olası Le Pen etkisinden koruma refleksiyle hareket ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, en başından, yıl sonuna kadar bir anlaşmaya varılmaması halinde gelecek yıl müzakerelere devam edemeyeceğini bildirmişti. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, “Bu bütçeyi zamanında yani yıl sonuna kadar onaylamamız gerekiyor” dedi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de aralıkta anlaşılmasının siyasi zorunluluk olduğunu söyledi. Bu iki ismin vurguları AB’deki genel havayı yansıtıyor.

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HERKES ENDİŞELİ DEĞİL

Bununla birlikte İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi farklı çizgide olanlar da var. “Benim için bir son tarih yok, şartlarım var” diyen Meloni, “İtalya için adil olduğunu düşündüğüm bir anlaşma olduğunda onu imzalayacağım. O zamana kadar hiçbir şeyi imzalamaya hazır değilim” diye konuştu. Fransız parlamentosunun şubat sonunda tatile girecek olması da bütçe sürecinin seçimlerin yapılacağı nisandan önce tamamlanması ihtimalini düşüren bir unsur olarak görülüyor.