Brüksel'de kritik zirve! Avrupa'nın 'göçmen kavgası' büyüyor...

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Düzensiz göçmen akınındaki inanılmaz artış, Avrupa ülkelerini adeta birbirine düşürmüş durumda. Sığınma merkezlerinde yer kalmadığını ve artık bu yükü taşıyamayacaklarını belirten Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin İçişleri Bakanları bugün Brüksel'de 'göçmen krizini' görüşmek üzere toplandı.

Bakanların gündeminde Göç ve İltica Anlaşması'na ilişkin devam eden müzakereler veAvrupa'ya giren göçmenler konusunda alınacak önlemler gibi çetrefilli konular var.



Avrupa şu anda, bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla rekor göçmen geçişi ile karşı karşıya ve İtalya bu durumdan en çok etkilenen ülkeler arasında. Bu sene üye ülkeleri birbirine düşüren kriz de İtalya'nın Lampedusa Adası'nda patlak verdi.

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Göç akını karşısında daha sert bir tutum sergileyeceğine söz veren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bu yıl ülkelerine giriş yapan 133 bin göçmenden sonra arama kurtarma gemilerinin faaliyetlerini sınırlamaya çalıştı ancak bu durum AB ülkelerinin tepkisini çekti.

Almanya İtalya'nın Dublin Sözleşmesi'nin maddelerine uymadığını belirterek İtalya'dan gönüllü mülteci alma anlaşmasını askıya aldı.



Sınır kontrollerini artıran Fransa ise Lampedusa'ya gelen göçmenleri almayacaklarını duyurdu.



Almanya ve İtalya arasında yaşanan gerilimin ardından, Katolik yardım kuruluşu Sant'Egidio'nun İtalya'daki mültecilere yardım faaliyetlerini finanse etmek için Berlin ile yeni bir anlaşma imzaladığını duyurması İtalya Başbakanı Meloni'yi kızdırdı.

Alman mevkidaşı Scholz’a öfke dolu bir mektup yazan Meloni “Hükümetinizin, konuyu İtalyan hükümetiyle görüşmeden, Akdeniz’in İtalyan sularında kaçak göçmenleri kurtarma operasyonları yürüten sivil toplum örgütlerine önemli oranda maddi destekte bulunacağına yönelik kararını şaşkınlık içinde öğrendim” ifadelerini kullandı ve bu yardımların İtalya yerine Almanya’da yapılmasının daha faydalı olacağını vurguladı.

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ALMANYA'NIN POLONYA İLE DE ARASI BOZULDU

Göçmenler konusunda sadece İtalya ile sorun yaşamayan Almanya'nın son günlerde komşu Polonya ile de arası kötü. Almanya Polonya'da patlak veren vize skandalını eleştirirken, Polonya Almanya'yı 'iç içlerine karışmakla' suçladı.

Sonuç Almanya'nın Polonya ve Çekya sınırında kontrollerini artırması ile sonuçlandı.



Bugün Brüksel'de gerçekleştirilen kritik göç zirvesinde görüşmeler devam ederken, Almanya içişleri bakanı Nancy Faeser Avrupa'nın göçmen krizi konusunda birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak Almanya'nın göç anlaşmasını desteklediğini ve bu lehte oy kullanacağını açıkladı.

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Macaristan isegöç anlaşmasında yer alan maddelerin bir mıknatıs görevi göreceğini ve daha fazla göçmeni Avrupa'nın kapısına yığacağını iddia ediyor.



Batı medyasında yer alan analizlerde toplantıda göç anlaşmasıyla ilgili herhangi bir ilerleme sağlanmasının beklenmediği belirtildi.