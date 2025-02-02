Brüksel'de kritik zirve: AB liderleri bir araya geliyor

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Gayriresmi nitelikli toplantıda herhangi bir karar alınmayacak ancak özellikle haziran ayında yapılacak ve savunmaya özel önem atfedilmesi planlanan zirvede alınacak kararlara zemin hazırlanacak.

AB üyesi 27 ülkenin liderleri, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın liderliğinde Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda yarın gün boyunca Avrupa'nın savunmasının geleceğini tartışacak.

Zirvenin bir bölümüne NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer da katılacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 1 Aralık 2024'te başlayan yeni 5 yıllık idari dönemin ilk icraatlarından biri olarak ilk 100 gün içinde savunma konusunda "beyaz kitap/bülten" (white book) hazırlayacağını duyurmuştu.

Von der Leyen, yeni ekibinde ilk kez savunmadan sorumlu portföy oluşturmuş, Litvanyalı siyasetçi Andrius Kubilius bu göreve getirilmişti.

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Kubilius ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın hazırlıklarını birlikte sürdürdüğü belge, temel olarak Avrupa'nın savunma sektöründeki kapasitesini, endüstriyel rekabet gücünü ve yatırım ihtiyaçlarını ele alıyor.

Özellikle Rusya'dan yönelen tehdit karşısında AB'nin "savunma entegrasyonuna" yönelik genel yaklaşımını çerçeveliyor.

Bunun için de kıta genelinde hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Avrupa hava kalkanı, siber savunma yetenekleri, daha yakın AB-NATO işbirliği, üye ülkeler tarafından daha verimli ve yüksek miktarda savunma harcaması, savunma tedarikinde dış bağımlılıkların azaltılması gibi başlıklarda öneriler yer alıyor.

36 GÜNLÜK GERİ SAYIM



Von der Leyen'in belgenin hazırlığı için belirlediği 100 gün hedefinde geriye 36 gün kalmışken AB Konseyi Başkanı Costa ve AB Konseyinin dönem başkanlığını 1 Ocak'ta 6 aylığına üstlenen Polonya'nın Başbakanı Donald Tusk'ın girişimiyle "savunma zirvesi" fikri doğdu.

Zira Polonya, dönem başkanlığı önceliğinin "güvenlik ve savunma" olacağını duyurmuştu.

Costa da her fırsatta Birliğin karşı karşıya olduğu en büyük zorluğun "savunma" olduğunu dile getiriyor.

Costa, savunma zirvesi düzenlemek istediğini üye ülkelere beyan ettiği davet mektubunda bu alandaki zorlukları, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla Avrupa'nın güvenliğini tehdit eden yüksek yoğunluklu savaşı ve bunun beraberinde AB ülkelerinin ekonomileri ile toplumlarını da hedef alan 'hibrit ve siber saldırılar'" olarak kategorize etti.

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Bu durumdan çıkış yolunu Ukrayna'nın savaşı kazanması, kapsamlı, adil ve kalıcı barışa kavuşulması olarak gösteren Costa, Orta Doğu'daki durumla da belirlenen bu jeopolitik bağlamın, öngörülebilir gelecekte zorlu olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

AYRILIKLARIN ÜSTESİNDEN GELİNEBİLECEK Mİ?



Zirvenin gündemi iki ana unsura ayrılıyor.

İlk tartışmalar, Avrupa'nın kendi savunması için daha fazla sorumluluk almasına odaklanacak. Bunun derecesi hakkında üye ülkeler arasında mevcut farklılıkların nasıl aşılacağı merak konusu.

Zira "Avrupa ordusu" fikri etrafında bu farklılıklar nedeniyle yıllarca süren ve sonuç alınamayan tartışmalar hafızalarda taze.

Bu nedenle Brüksel, NATO bağlamı da dahil olmak üzere, tüm üye ülkelerin güvenlik ve savunma çıkarlarını gözetme, politikalarında dikteye gitmeme konusunda da sınavdan geçecek.

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Zirvede ele alınacak ikinci unsurla, üye ülkeler nezdindeki bu "ayrılığın" "ortaklığa" bağlanması, araştırma geliştirmeden üretimde, savunma endüstrisinde bireysel üye ülkeler için maliyeti azaltırken daha fazla öngörülebilirlik sağlamak ve tekrarların önlenmesi hedefleniyor.

Zirvede üye ülkelerin AB'nin sahip olması ya da geliştirmesi gereken savunma yetenekleri ile birlikte daha fazla harcama yapma konusundaki hedeflerinin ne olduğu, AB bütçesinin kısa, orta ve uzun vadede bu hedeflerle en iyi şekilde nasıl kullanılabileceği ya da hangi özel finans araçlarının sağlanabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunmaları bekleniyor.

Ayrıca, AB dışındaki Avrupalı ortaklarla savunma işbirliğinin nasıl olması konusunda da tartışma yapılacak.

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RUTTE'NİN MESAJI



Bu noktada NATO Genel Sekreteri Rutte'nin katılımı da özel anlam taşıyor.

Rutte'nin Genel Sekreterliği ile yeni AB yönetimi, iki ay arayla başladı. Bu dönem, aynı zamanda ABD'de Donald Trump yönetimini iktidara getirecek seçim sürecine de denk geldi.

Trump'ın kampanya süreci boyunca Avrupalı müttefiklerin savunmada üstüne düşeni yerine getirmemesi, savunma harcamalarını artırmaması halinde yapacakları konusunda savurduğu tehditler, Brüksel için endişeye yol açtı.

AB üyesi ülkelerden Hollanda'yı yıllarca yönetmiş ve "Trump'ın dilinden anlayan Avrupalı siyasetçi" olarak bilinen Rutte'nin NATO'ya liderlik etmesi, Brüksel için bir umuda da işaret ediyor.

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Ancak Rutte, gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYİH) savunma harcamalarına ayrılan payın artması konusunda Trump'la hemfikir.

Mevcut hedef olan yüzde 2, halihazırda 23 AB üyesi tarafından karşılanıyor.

Rutte, Trump'ın zikrettiği ancak Brüksel'de "imkansız" olarak yankılanan yüzde 5'lik hedefle ilgili beyanda bulunmaktan kaçınıyor.

Diğer yandan AB ülkeleri, yüzde 2'nin üstünde bir hedef belirlenmesinin kaçınılmaz olduğunu da biliyor.

AB'nin dış ilişkiler ve savunma şefi Kallas, henüz Estonya Başbakanıyken bu hedefin yüzde 3 olarak belirlenmesini istediğini söylemişti.

Kallas, yakın zamandaki açıklamalarında da Avrupa'nın GSYİH'sinin ortalama yüzde 1,9'unu savunmaya harcadığını, Rusya için ise bu oranın yaklaşık yüzde 9 olduğunu belirtmişti.

Bu konuda Rutte'nin Avrupa Parlamentosuna (AP) düzenlediği ilk ziyarette zikrettiği ifadeler de dikkat çekiciydi.

AP milletvekillerine 13 Ocak'ta hitap eden Rutte, yüzde 2'lik hedefin halihazırda yeterli olmadığını tekrarlamış, "Rusya'nın şu anda üç ayda ürettiğine baktığınızda, Los Angeles'tan Ankara'ya kadar NATO'nun tümünün bir yılda ürettiği şeye denk. Rusya, Hollanda ve Belçika'nın toplamından daha büyük bir ekonomi değilken üç ayda NATO'nun bir yılda ürettiğini üretiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Rutte'nin aynı hitapta dikkati çektiği bir başka nokta da AB'nin Birlik üyesi olmayan ancak NATO üyesi olan Avrupalı ortaklarla işbirliğine daha fazla açık kapı bırakmasıydı.

Zirveye İngiltere Başbakanı Starmer'in davet edilmesi, bu yönde alınmış bir karar gibi görünüyor. Bu bağlamda NATO içinde önde gelen ortaklardan Türkiye ile işbirliği konusunda yapılacak tartışmalar da merak ediliyor.