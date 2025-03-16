Brüksel'de kritik Suriye zirvesi!

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Konferansa Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın katılması öngörülüyor.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Suriye ile bölgeden ve Avrupa’dan paydaş ülkelerin ve ilgili uluslararası kuruluş temsilcilerinin bir araya geleceği konferansın amaçları şöyle;

- Suriye’nin liderliğinde ve kontrolünde kapsamlı ve barışçı bir geçiş sürecinin sağlanmasına yönelik uluslararası desteğin harekete geçirilmesi

- Suriye’ye yönelik insani yardım ve erken toparlanma için mali destek taahhütlerinin elde edilmesi, ayrıca Suriyelilere ev sahipliği yapan komşu ülkeler için de benzer taahhütlerde bulunulmasının sağlanması

- Suriye’nin ekonomik kalkınmasını sağlama amacına yönelik olarak uluslararası ortaklar ve Birleşmiş Milletler kurumları arasında eş güdümün güçlendirilmesi

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Bakan Yardımcısı Yılmaz’ın Konferans’ta yapacağı hitapta,kapsamlı bir geçiş sürecinin sağlanmasına yönelik Suriye yönetiminin attığı adımların uluslararası toplum tarafından desteklenmesinin önem taşıdığını belirtmesi, Suriye’nin ekonomik güvenliğinin ülkenin istikrarı ve güvenliği açısından öneminin altını çizmesi, geri dönüşlerin de teşvik edilmesini teminen kapsamlı yeniden inşa çabalarıyla ülkede ekonomik imkan ve istihdamın yaratılması gerektiğini, bu çabaların birbiriyle eş güdüm içinde yürütülmesinin verimliliğin ve etkinliğin sağlanması açısından önemli olduğunu vurgulaması bekleniyor.

Yılmaz'ın ayrıca yaptırımların koşulsuz ve süresiz olarak kaldırılması gerektiğini belirtmesi, Suriye’de sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin sağlanmasının nihai tahlilde ülkenin terör unsurlarından tamamen arındırılmasına bağlı olduğunu

vurgulaması öngörülüyor.