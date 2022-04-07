Brüksel'de kritik görüşme... Peş peşe flaş açıklamalar geldi!

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.

İkili, görüşmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Genel Sekreter Stoltenberg, “Ukrayna halkının cesareti ve direnişini hayranlıkla takip ediyor ve destekliyoruz” dedi.

NATO müttefiklerinin uzun yıllardır Ukrayna'ya destek verdiğini hatırlatan Stoltenberg, “NATO, on binlerce Ukrayna askerini eğitti ve şimdi müttefikler nefsi müdafaa hakkınızı korumanız için size ekipman ve destek sağlıyor. Bu Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan bir hak. Ukrayna'yı daha fazla destek gerekiyor. NATO Dışişleri Bakanları ile yapacağımız görüşmede, Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi, tanksavar silahları, daha ağır silahlar ve birçok farklı türde destek ihtiyacını ele alacağımızdan eminim” dedi.

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NATO'nun tüm müttefikleri koruma ve savunma sorumluluğunun olduğunu söyleyen Stoltenberg, “Dolayısıyla Ukrayna'nın işgalinden bu yana ittifakın doğu kanadındaki askeri varlığımızı artırdık. Rusya tarafında tüm müttefikleri korumaya ve savunmaya hazır olduğumuz konusunda yanlış anlaşılmaya, yanlış hesaplamaya yer olmamasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında katılmak ve müttefikleriyle ikili görüşmeler yapmak üzere Brüksel'e geldiğini vurgulayarak, “Benim gündemim çok basit, sadece 3 konu var, silahlar, silahlar ve silahlar” şeklinde konuştu.

Kuleba, “Ukrayna'ya şimdi yardım etmenin en iyi yolunun, Putin'i kontrol altına almak ve Rus ordusunu Ukrayna'da, Ukrayna topraklarında yenmek için gereken her şeyi sağlamak olduğundan eminiz. Son bir ayda, son haftalarda Ukrayna ordusu ve tüm Ukrayna halkı nasıl savaşmayı bildiğimizi gösterdi. Nasıl kazanacağımızı biliyoruz. Ne kadar çok silah alırsak ve Ukrayna'ya ne kadar erken varırsa, o kadar çok insan hayatı kurtulacak. Daha fazla şehir ve köy yıkılmayacak ve artık Bucha gibi olmayacak. Müttefiklere mesajım budur. Bu çok basit. Ayrıca tüm müttefikleri tereddütlerini bir kenara bırakmaya çağırıyorum. Çünkü kulağa ne kadar tuhaf gelse de günümüzde silahlar barışın amacına hizmet ediyor” dedi.

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GÖRÜŞMEDEN ÖNCE AÇIKLADI: DAHA FAZLA SİLAH GEREK

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, NATO üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla yapacağı toplantı öncesi, gündeminin "basit" olduğunu ve Ukrayna'nın Rusya'yı yenilgiye uğratması için askeri desteğin en iyi yol olduğuna inandığını belirtti.

Kuleba, Brüksel'de mevkidaşlarıyla yapacağı toplantıda, ülkenin doğusunda yeniden başlayan Rus saldırıları karşısında Ukrayna'nın en iyi nasıl silahlandırılabileceğini konuşacak.

Toplantıdan önce gazetecilere konuşan Kuleba, "sürdürülebilir ve yeterli" silah tedariki olmadan, Ukrayna'nın zaferlerine "büyük fedakarlıkların" eşlik edeceğini belirtti.

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Kuleba ayrıca, yeni silahlar ne kadar çabuk ulaşırsa, daha çok insan hayatının, kasabaların ve kentlerin dünyanın Buça'da gördüğü gibi bir yıkımdan o kadar çabuk kurtarılabileceğini vurguladı.