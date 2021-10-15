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Brüksel'de yeni uygulama: Güvenli Kovid Belgesi

#Brüksel#Koronavirüs#COVID-19
Brükselde yeni uygulama: Güvenli Kovid Belgesi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sosyal hayatta pek çok alana erişimde bugünden itibaren "Güvenli Kovid Belgesi" kullanılacak.

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Belçika'da kabine toplantısında 9 Eylül'de alınan karara göre, Belçika'daki federal bölgeler, halkın aşılarının tam olduğunu, 48 saatte PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlayan Güvenli Kovid Belgesi'nin kullanılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Bu doğrultuda 50 kişiyi geçen iç ve 200 kişiyi geçen dış mekanlara girişlerde artık söz konusu belgeyi sunmak zorunlu olacak.

Buna Brüksel'deki 19 belediyenin idari sınırları içindeki tüm kafeler, restoranlar, spor merkezleri, gece kulüpleri, kültürel etkinlikler, ticaret fuarları ve kongreler dahil olacak.

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Kural, 16 yaşından büyük herkes için geçerliyken, 12-16 yaş arasındakiler için ise kısmi şekilde uygulanacak.

Kurala uymamanın cezası 50-500 avro arasında değişecek. Ancak işletme sahipleri ve organizatörler için bu rakam, 2 bin 500 avroya kadar çıkabilecek.

Güvenli Kovid Belgesi, "covidsafe.be" adresinden indirilebiliyor. Belçika'da AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onay verdiği BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson and Johnson aşıları uygulanıyor.

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AB, Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikasını 19 Ağustos'ta tanıma kararı almıştı. BioNTech-Pfizer aşısından iki doz yaptıran Türk vatandaşları, Belçika'ya seyahat edebiliyor.

Belçikada son 5 ayın en yüksek vaka sayısı

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BELÇİKA'DA SALGIN DURUMU

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün yayımladığı verilere göre, 11 Ekim Pazartesi 3 bin 872 Kovid-19 vakası görüldü ve bu, "3 Mayıs'tan bu yana en yüksek sayı" olarak kayıtlara geçti.

Son 7 günün ortalaması ise yüzde 12'lik artışla 2 bin 114 olurken, ölü sayısı 9'a çıktı.

Vaka sayılarındaki artışa rağmen Belçika, nüfusun aşılanma oranı bakımından Avrupa ülkeleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Ülkenin 11,4 milyon nüfusunun şu ana kadar yüzde 74'ü tam aşılı durumda, 18 yaş üzerinde de bu oran yüzde 86.

Belçika'da yıl başında başlayan aşılamaların yaz başına doğru hızlanması ve vaka sayılarının azalmasıyla birçok salgın önlemi sonlandırılmıştı.

Ülkede salgının başından bu yana 1,3 milyon vaka tespit edildi, 25 bin 700 kişi yaşamını yitirdi.

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#Brüksel#Koronavirüs#COVID-19

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