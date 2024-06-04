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Brüksel'de çiftçilerden traktörlü protesto

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#Brüksel#Çiftçi#PROTESTO
Brükselde çiftçilerden traktörlü protesto
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 17:23

Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanan Avrupalı çiftçiler, traktör konvoyları oluşturarak AB'nin çevre politikalarını protesto etti.

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Belçika’nın başkenti Brüksel'de toplanan çiftçiler Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi traktörleriyle Brüksel’in sembol yapısı Atomium'un çevresini ablukaya aldı. Sabahın erken saatlerinde Brüksel’in farklı girişlerinden şehre ulaşan çiftçiler polis eşliğinde gösteri alanına ulaştı.

Fransa, Hollanda ve Almanya, Polonya ve İtalya'daki çiftçilerin de aralarında bulunduğu yüzlerce gösterici, traktörlerine astıkları pankartlarla AB'ye çiftçilere sahip çıkma çağrısı yaptı.

“Çiftçi Yoksa Gıda Yok", "Çiftçileri Öldürmeyin" yazılı pankartlar asan çiftçiler, AB ülkelerinin tarım politikalarında kendi egemenliğini koruması çağrısında bulundu. AB'nin yeşil mutabakat adı verilen ve çevre koruyucu kurallar içeren paketine karşı çıkan göstericiler, AB'den Avrupalı çiftçilerin rekabet gücünü zayıflatan yeşil mutabakattan vazgeçmesini istedi.

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Gösterilere katılan çiftçilerin ağırlıklı olarak Avrupalı aşırı sağcı gruplardan oluştuğu görülürken, geçtiğimiz haftalarda yoğun katılımlı çiftçi gösterilerine sahne olan Brüksel'de bu kez bir çok sendikanın gösteriye katılmama kararı ise dikkat çekti.

Avrupa Parlamentosu seçimleri 6-9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

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#Brüksel#Çiftçi#PROTESTO

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