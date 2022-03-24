Brüksel’de bir günde üç zirve

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NATO ve Avrupa Birliği’nin merkezi konumundaki Belçika’nın başkenti Brüksel bugün üç zirveye birden ev sahipliği yapacak. NATO liderleri, olağanüstü nitelikli zirvede bir araya gelirken AB liderleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın da bir bölümüne katılacağı iki günlük bir zirve için Brüksel’de olacaklar. Dönem Başkanı Almanya’nın inisiyatifiyle G7 ülkelerinin liderleri de toplanacak. Her üç toplantıda da Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili önemli ve çok boyutlu kararlar alınacak.

EN KRİTİK BULUŞMA

Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın temsil edeceği NATO Zirvesi, Soğuk Savaş’ın sonundan bu yana düzenlenen en kritik zirvelerden biri olacak. Avrupa güvenlik mimarisinin Rus tehdidini en sıcak şekilde hissettiği bir dönemde yapılacak toplantı, Ukrayna’daki savaşın geleceği açısından belirleyici olma potansiyeli taşıyor. Geçtiğimiz dönemde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, “Beyin ölümü gerçekleşti” dediği, üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarının belirginleştiği NATO, Ukrayna kriziyle birlikte tarihinin en güçlü ve birlikteliğin en üst düzeyde olduğu dönemini yaşıyor. Bugünkü zirve de bir yandan dayanışma diğer yandan da kararlılık ve güç gösterisine dönüşecek.

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ÖNCELİKLİ HEDEF

İttifak üyesi 30 ülkenin lideri, Ukrayna’ya askeri desteğin bir sonraki aşamasını koordine edecek. NATO’nun öncelikli hedefi, Ukrayna’daki savaşın bu ülke sınırlarının ötesine geçmesini önlemek. Bu çerçevede, güvenlik ortamında oluşan yeni gerçeklik karşısında NATO’nun caydırıcılık ve savunmasının daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar liderlerin masasında olacak. NATO, özellikle doğu kanadında yeni bir yapılanmaya gidiyor. Rusya lideri Vladimir Putin’in nükleer silah kullanma tehdidi de tartışma konuları arasında yer alıyor. Liderler, bu yönde gelişme olması halinde atılacak adımları da ele alacaklar.

POLONYA’DAN BARIŞ GÜCÜ

Polonya’nın bir barış gücü oluşturulması, Estonya’nın da uçuşa yasak hava sahası uygulanması için girişimde bulunması öngörülüyor. NATO, Ukrayna’ya asker gönderilmesine de uçuşa yasak bölge uygulanmasına da karşı olmayı sürdürüyor.