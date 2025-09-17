×
Brüksel ‘yaptırım’ diyecek mi… AB Komisyonu’nun kritik İsrail kararı bugün

ÜYE devletleri arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle Gazze konusunda İsrail’e yaptırım aşamasına bir türlü gelemeyen Avrupa Birliği kritik bir kararın eşiğinde.

İsrail’e karşı yaklaşımı sıkça eleştirilen AB Komisyonu, bugün, şu ana kadarki en somut adımını atarak yaptırım paketi açıklayacak. Üye devletlerden nitelikli çoğunlukla destek alması şart olan pakette ticari yaptırım odakta olacak.

OLASI TEDBİRLER NE

AB Komisyonu, İsrail’le Ortaklık Anlaşmasının ticari bazı unsurlarının askıya alınmasını resmen önerecek. AB ile İsrail arasındaki ticaret geçen yıl 42.6 milyar Euro seviyesindeydi. Bunun yaklaşık yüzde 37’si tercihli ticaret kapsamındaydı. AB Komisyonu tercihlerin geri çekilmesini hedefliyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail’e verdikleri ikili desteği askıya alacaklarını belirterek aşırılıkçı bakanlara ve şiddet yanlısı yerleşimcilere da yaptırımlar önereceklerini ifade etmişti.

Komisyon’un önerisi üye ülkeleri net ve resmi bir karara zorlayacak olması açısından önem taşıyor. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Euronews’a yaptığı açıklamada üye ülkelere seslenerek, “Bu önlemi desteklemiyorsanız, hangi önlemleri destekliyorsunuz? Alternatifleri ortaya koyun” dedi.

 

 

 

