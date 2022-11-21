Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı: Hiponatremi

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Ölümü ardından yapılan otopsi, Bruce'un beynin oluşan ödemden dolayı öldüğü yönünde buluntular içeriyordu. Doktorlar bu durumu genç yıldızın çok fazla ağrı kesici ve bir tür uyuşturucu madde içmesine bağlamıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek, şaşırtıcı oldu.

Doktorlar Bruce Lee’nin çok fazla su içmesinin hücrelerde yarattığı bir dizi bozukluk ile ödem oluşumunun hızlandığını söyledi. Bu durumu tıp dünyası hiponatremi olarak adlandırılıyor. Hiponatremide vücudun sıvı dengesi için ihtiyaç duyduğu kandaki sodyum seviyesinin anormal derecede düşük olması söz konusu.

ÇOK FAZLA SU İÇMEYE BAĞLI BEYİN ÖDEMİ

2018'de Bruce Lee, A Life biyografisini yazan Matthew Polly, Bruce Lee’nin öldüğü akşam çok fazla su içtiğinden bahsetmişti. Tıbbi çalışmalar şu sonuca varıyor: Aşırı su alımı, Lee'nin ölümünün zaman çizelgesine uygun olarak, idrardaki su atılımıyla eşleşmezse, hiponatremiye ve beyin ödemine akabinde saatler içinde ölüme yol açabilir."

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‘O GÜN ÇOK FAZLA SU İÇİYORDU’

Araştırmacılar, su içmenin 'çok sıradan bir aktivite' olduğu halde Bruce Lee’nin öldüğü gün etrafındakilerin ifadelerinde fark edilir derecede daha yüksek' olduğu belirtiyor. Bruce'un ayrıca sık sık bir tür uyuşturucu kullandığı ve bir mektupta kendisini 'cehennem gibi sarhoş' olarak tanımladığı bildirildi. Bazı madde kullanımları sonucu susuzluğun arttığı kanıtlanmış durumda. Polly kitabında, Bruce'un öldüğü gün olan 20 Temmuz 1973'te bu maddeden kullandığını iddia etmişti. Araştırmacılar bu fizyolojik durumun Bruce'u fazla su içmeye itmiş olabileceğini öne sürüyorlar.

Bruce Lee’nin eşi Linda ise, kocasının ölümüne kadar sıvı bazlı bir havuç ve elma suyu diyeti uyguladığını söylemişti.

ÇOK FAZLA SU İÇMEK NASIL ÖLDÜRÜR?

Çok fazla su içmek kandaki sodyum seviyesinin anormal derecede düşmesine neden olur.

Sodyum, vücuttaki su miktarını düzenlemek ve kan basıncını, sinirleri ve kasları kontrol etmek için hayati önem taşır.

Tıbbi olarak hiponatremide hücrelerin içinde ve çevresinde su birikmesi ile oluşur.

Bu durum, hücrelerin şişmesine neden olur. Baş ağrısı, kusma ve nöbetler gibi yaşamı tehdit eden semptomları tetikleyebilir.

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Normal kan sodyum seviyesi litre başına 135 ila 145 (mEq/L) milieşdeğer olmalıdır. Hiponatremi, seviye 135 mEq/L'nin altına düştüğünde ortaya çıkar.

Günlük tavsiye edilen yaklaşık iki litreye kıyasla, insanlar yedi ila sekiz litre su içtikten hastaneye başvuruyor.

HİPONATREMİ BELİRTİLERİ NELER?

Mide bulantısı ya da kusma

Düşük kan basıncı

Enerji kaybı

Kas zayıflığı, seğirme veya kramplar

Huzursuzluk veya öfke

Baş ağrısı, kafa karışıklığı, yorgunluk

Nöbetler veya koma