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Brovary’den çekilen Rus güçlerinden ilginç mesaj

#Brovary#RUSYA#Ukrayna
Brovary’den çekilen Rus güçlerinden ilginç mesaj

Ukrayna'nın Brovary kentinden çekilen Rus askerleri, Ukraynalı vatandaşların evlerinin kapısına "Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz" yazdı.

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Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Rus güçlerinden temizlenen bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Ukrayna'nın Rus saldırısından en çok etkilenen kentlerinden biri olan Brovary'de de Rus askerlerinin çekilmesinin ardından kentte meydana gelen savaşın acı izleri görüntülendi. Rus bombardımanı altında kalan şehirde birçok yerleşim ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, Rus askerleri tarafından evlerin kapısına "Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz" yazdığı görüldü.

Brovary’den çekilen Rus güçlerinden ilginç mesaj

Yaşanan çatışmalarda evine bomba isabet eden ve evi yıkılan Ukraynalı Mariya isimli bir kadın, “Rus tankı geçtiği sırada evimize bomba düştü. Bizim Kiev’de evimiz vardı ve oraya geçtik. Ama başka evi olmayan ve evleri hasar alan insanlar var. Köyümüz çok büyük hasar aldı. Evlerin birçoğu tamir edilebilecek durumda değil ve bu çok üzücü. İnsanlar evlerinin kapılarına içeride siviller var yazdı bombalanmamak için. Ama yine de bombaların hedefi oldular. Bazı evleri bilerek vurdular. Evler ne kadar güzelse o kadar bombaladılar” ifadelerini kullandı.

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#Brovary#RUSYA#Ukrayna

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