Brovary’den çekilen Rus güçlerinden ilginç mesaj

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Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Rus güçlerinden temizlenen bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.



Ukrayna'nın Rus saldırısından en çok etkilenen kentlerinden biri olan Brovary'de de Rus askerlerinin çekilmesinin ardından kentte meydana gelen savaşın acı izleri görüntülendi. Rus bombardımanı altında kalan şehirde birçok yerleşim ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, Rus askerleri tarafından evlerin kapısına "Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz" yazdığı görüldü.



Yaşanan çatışmalarda evine bomba isabet eden ve evi yıkılan Ukraynalı Mariya isimli bir kadınifadelerini kullandı.