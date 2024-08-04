BrItney Spears’ın hayatı film oluyor

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Yapım şirketi Universal Pictures, Spears’ın çok satan anı kitabı “The Woman in Me”nin (İçimdeki Kadın) haklarını satın alarak biyografik film üzerinde çalışmalara başladı. Yönetmen Jon M. Chu ile filmi geliştirmek üzere anlaşan şirket, filmin yapımcılığına da Marc Platt’ı getirdi. 42 yaşındaki Spears’ın kaleme aldığı ve geçen yıl yayımlanan anı kitabı, satışa çıktığı ilk hafta 1 milyon satmış ve yalnızca ABD’de 2.5 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşmıştı. Şimdi en büyük soru, pop ikonu Britney Spears’ı kimin canlandıracağı. ABD medyasındaki çoğu kişinin tahmini ise ‘Euphoria’ dizisindeki rolüyle tanınan Sydney Sweeney.