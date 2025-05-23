British Airways'ten İsrail kararı

Haberin Devamı

İngitlere'nin ikinci büyük hava yolu şirketi British Airways, İsrail'e olan tüm uçuşlarını Temmuz ayı sonuna kadar askıya aldı.

British Airways tarafından yapılan açıklamada, bu kararın arkasında İsrail'deki güvenlik durumuna ilişkin endişeler yer aldığı belirtildi.

Daha önce, Ben-Gurion Havaalanı bölgesine düşen bir Husi füzesinin ardından birçok havayolu şirketi İsrail'e uçuşlarını iptal etmişti.

ULUSLARARASI HAVA YOLU ŞİRKETLERİ, İSRAİL UÇUŞLARININ ASKIYA ALINMA SÜRESİNİ UZATMIŞTI

Yemen'deki Husiler'in 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından İsrail'e uçuşlarını askıya alan uluslararası hava yolu şirketleri, uçuş iptal sürelerini uzattı.

İsrail kanal 12 Televizyonunun haberinde, daha önce İsrail'e uçuşları 11 Mayıs'a kadar askıya alan Polonya havayolu şirketi LOT'un bu süreyi 18 Mayıs'a kadar uzattığı belirtildi.

Haberin Devamı

LOT'un bu kararı alırken Alman Lufthansa (18 Mayıs) ve İtalyan ITA (19 Mayıs) gibi uluslararası şirketleri örnek aldığı kaydedildi.

Wizz Air (Macaristan), Air Europa (İspanya) ve United Airlines (ABD) da Tel Aviv'e uçuşlarını askıya alma kararını 18 Mayıs'a kadar uzattı.

Delta Air Lines (ABD) 20 Mayıs, İspanya'nın ulusal havayolu şirketi Iberia 31 Mayıs'a, British Airways ise 14 Haziran'a kadar uçuşları askıya aldı.