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Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 19.01.2021 - 19:40 | Son Güncelleme:

Britanya kâbusu yaşıyor! En ölümcül gün

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Britanya kâbusu yaşıyor! En ölümcül gün
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Britanya'da corona virüsü (koronavirüs) pandemesinin başlangıcından bu yana en ölümcül gün yaşandı. Yetkililer, 1610 kişinin Covid-19 sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu rakamla birlikte Birleşik Krallık'ta Covid-19 sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bini geçti. Son 24 saatte corona virüsüyle enfekte olan hasta sayısının ise 33 bin 355 olduğu aktarıldı.

YÜZDE 30'LUK ARTIŞ!

Birleşik Krallık'ın resmi verilerine göre; şimdiye dek 4 milyon 266 bin 577 kişi, Covid-19 aşısı oldu. Geçen hafta salı günü 1243 kişi Covid-19 sonucu hayatını kaybetmişti. Açıklanan son sayı geçen haftaya göre yüzde 30'luk bir artışa karşılık geliyor.

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