Brigitte Macron ‘Kadın’ olduğunu kanıtlayacak

Emmanuel ve Brigitte Macron, sağcı internet ünlüsü Candace Owens’a, Brigitte Macron’un dünyaya erkek olarak geldiği inancını yaydığı gerekçesiyle karalama davası açmıştı. BBC’ye konuşan Macron çiftinin bu davadaki avukatı Tom Clare, “Kendinizi böyle bir kanıt sunmak zorunda olduğunuzu hissetmek çok can sıkıcı” ifadesini kullandı. Owens’ın avukatları ise davanın düşürülmesi için başvuruda bulundu. Owens, Mart 2024’te Macron’un “aslen bir erkek” olduğuna tüm profesyonel itibarı üzerine iddiaya gireceğini belirtmişti.