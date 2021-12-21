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Brigitte Macron “erkek olarak doğduğunu” iddia edenlere dava açmaya hazırlanıyor

#Fransa#Brigitte Macron#Dünya
Brigitte Macron “erkek olarak doğduğunu” iddia edenlere dava açmaya hazırlanıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, geçtiğimiz günlerde hakkında ortaya atılan erkek olarak doğduğu ve adının "Jean-Michel Trogneux" olduğu iddiaları üzerine dava açmaya hazırlanıyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, erkek olarak doğduğuna ilişkin iddialar sonrası dava açmaya hazırlanıyor.

Brigitte Macron hakkında geçtiğimiz günlerde sosyal medyada “erkek” olarak doğduğu ve adının "Jean-Michel Trogneux" olduğu iddia edilmişti.

Trogneux, Brigitte Macron’un kızlık soyadı olarak biliniyor.

Brigitte Macron “erkek olarak doğduğunu” iddia edenlere dava açmaya hazırlanıyor

Fransız basınında yer alan ve Brigitte Macron'un yakınlarına dayandırılan haberlerde, Brigitte Macron'un hakkındaki iddialar üzerine şikayetçi olmaya hazırlandığı ifade edildi.

Brigitte Macron konuyu yargıya taşıyacağını açıklayarak haberleri doğruladı.

Söz konusu teori Eylül ayında aşırı sağcı Faits et Documents dergisinde yayınlandı.

Brigitte Macron “erkek olarak doğduğunu” iddia edenlere dava açmaya hazırlanıyor

Dergi bu iddianın 'birçok uzman' tarafından desteklenen üç yıllık bir soruşturmaya dayandığını öne sürdü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları söz konusu iddialara 'kanıt' olarak Brigitte Macron'un gençliğine ait az sayıda fotoğraf olmasını gösterdi.

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Bazı kullanıcılar da bu iddiaların komplo teorisi olduğunu öne sürdü.

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#Fransa#Brigitte Macron#Dünya

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