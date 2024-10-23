‘BRICS’e yeni üye kabulü öngörülmüyor’

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BRICS zirvesi dün Rusya lideri Vladimir Putin’in ev sahipliğinde Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da 32 ülkenin katılımıyla başladı. Üç gün devam edecek 16’ncı BRICS zirvesinde çok kutuplu dünyanın pratikte kurulması için önemli adımlar atılacağını dile getiren Putin, BRICS örgütüne hizmet verecek ve Batı mali engellerini aşmada kullanılacak Yeni Gelişim Bankasını da tanıtacak.

CİNPİNG’E JETLER EŞLİK ETTİ

Liderler dün Kazan’a gelmeye başlarken ilginç olaylar da yaşandı. Zirvenin bir numaralı konuğu Çin lideri Şi Cinping’in uçağı Ural dağlarını geçer geçmez yanında Rus Hava Kuvvetlerine ait SU-35 savaş uçağı belirdi. Rus savaş uçağı Çin liderini taşıyan uçağı havalimanına inene kadar eşlik etti. Kazan kenti, Ukrayna cephesine 1.200 kilometre mesafede bulunmasına rağmen Ukrayna’ya ait kamikaze dronlar son dönemde 2 bin kilometre menzile çıktığı bilindiği için güvenlik önlemlerinin arttırılmış olması dikkat çekti.

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Rusya, Hindistan ve Çin liderleri arasında zirvenin ilk gününde ikili temaslarla geçerken Kazan şehri de girilmez kale haline çevrildi. Dün sabahtan itibaren şehir merkezinde mobil internet bağlantısı kesildi. Hatta mobil telefonla görüşmek bile problemli. Şehir merkezine giden tüm sokak ve caddeler ayrıca trafiğe kapatıldı. Zirve boyunca uzaktan eğitime geçildi.

YAPTIRIMLARA KARŞI DURUŞ

Rusya lideri Putin’in BRICS zirvesini izolasyonu delme aracı olarak kullanırken Çin ve Hindistan batıyı kızdırmayacak açıklamalar yapması da dikkat çekti. Çin lideri Şi Cinping zirve organizasyonu övmekle yetinirken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapması ve Batı’yı işin içine karıştırmaması dikkat çekti. Zirveye gelen liderlerin tek ortak sloganı “Günümüz uygar dünyasında bir ülkenin diğerine ekonomik yaptırım uygulaması kabul edilemez ve sonuç vermez” oldu.

ERDOĞAN BUGÜN zirvede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da davetli olarak bugün zirveye katılması ve Putin ile ikili görüşme yapması beklenirken Rus tarafı Kazan zirvesinde yeni üye kabülü olmayacağını açıkladı. Türkiye’nin yanı sıra bazı ülkelerin BRICS üyeliği için başvurduğu gündeme gelmişti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, “Kazan’daki zirvede yeni üye kabulü öngörülmüyor. Katılmak isteyen ülkelere sonsuz saygılıyız ve başvurularına büyük önem veriyoruz. Ancak 2024 başlarında daha 5 yeni üye kabul edildi. BRICS bu yeni üyelerle diyalog mekanizmalarını geliştirme üzerinde yoğun çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla bu yıl yeni üye kabulü olmayacak” dedi.