BRICS bir eksikle toplanıyor... Lula da Silva zirveye gidemiyor

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Ukrayna savaşı yüzünden Batı ile neredeyse tüm ilişkilerini kesen Rusya lideri Vladimir Putin, dünyanın yeni çekim merkezi sloganıyla Rusya’nın Kazan şehrinde üç gün devam edecek BRICS örgütü liderler zirvesinin açılışını bugün yapıyor. Sağında Çin lideri Şi Cinping, solunda Hindistan Başbakanı Nanedra Modi ile sahnede boy gösterecek dönem başkanı Putin, BRICS zirvenin başlıca hedeflerini genişleme ve dolar hegemonyasından kurtulma olarak ilan etmesi bekleniyor.

LULA BAŞINI VURDU

Putin’in Tataristan’ın başkenti Kazan’da düzenlediği Batı’ya meydan okuyan görkemli zirveyle ilgili son anda tatsız bir gelişme de yaşandı. BRICS kurucu üyelerinden Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva’nın evinde banyoda düşerek başını vurduğu için zirveye katılamayacağı açıklandı. Buna rağmen Kremlin Sarayı zirveye 9 üye ülke yanı sıra Asya, Afrika, ve Güney Amerika’dan 34 ülkenin örgüte katılma arzusunda olduklarını ve zirveye katılacaklarını duyurdu.

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ADAYLARLA TOPLANTI

Zirvenin son günü “BRICS+” şeklinde konuk olarak davet edilen aday ülke liderleriyle ikinci bir toplantı düzenlenecek. Zirvenin ana gündeminde ise BRICS ülkeleri arasında ticareti kolaylaştırmak için yeni bir para transfer mekanizmasının kurulması ele alınacağı dile getiriliyor.

BİLGİ NOTU

2009 yılında kurulan BRIC’in ilk üyeleri Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’di. Daha sonra Güney Afrika’nın dahil olmasıyla örgütün adı BRICS oldu. Yeni yıl itibariyle Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, İran ve Mısır da örgüte katıldı.