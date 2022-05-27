Brezilya'yı sarsan olay! Polisin gaz bombası atıp zorla bagaja soktuğu siyahi öldü

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Brezilya'da yaşanan ırkçı saldırı ülkenin gündemine bomba gibi düştü. Umbauba kentinde iki polis memuru, yolda gördükleri motosikletli siyahi bir adamı durdurdu.

GAZ BOMBASI ATIP BAGAJA KİLİTLEDİLER

Polisler ve adam arasında yaşanan kısa bir tartışmadan sonra polisler isminin Genivaldo de Jesus Santos olduğu öğrenilen adamı zorla içine gaz bombası attıkları polis arabasının bagajına kapattılar.

Olay sırasında çekilen video görüntülerinde, iki polis memurunun siyah Santos'un başını içinden dumanlar yükselen bagaja zorla soktukları görülüyor.

OTOPSİ RAPORU: SOLUNUM YETMEZLİĞİ NEDENİ İLE ÖLDÜ

38 yaşındaki Genivaldo de Jesus Santos'un hayatını kaybettiği açıklanırken Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi sonucunda Santos'un boğulma sonucu öldüğü, ancak boğulmasına neyin yol açtığının tespit edilemediği belirtildi.



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Olayın nasıl geliştiğine dair farklı açıklamalar yapıldı. Polisin yaptığı açıklamada Santos'un polise direnç gösterdiği için durdurulup gözaltına alındığı, "saldırgan tutumu nedeniyle kendisini etkisiz kılmak için bazı teknikler kullanıldığı" savunuldu.

Ancak Santos'un olay yerinde bulunan yeğeni Wallison de Jesus, yerel medyaya yaptığı açıklamada, amcasının motosiklet kullanırken polis tarafından durdurulduğunu ve polisin kendisinden gömleğini çıkarmasını istediğini söyledi.

YEĞENİ: UYARDIM AMA DİNLEMEDİLER

Amcasının şizofreni tedavisi için reçeteli ilaç aldığını söyleyen yeğeni, polisin ilaçları bulması üzerine Santos'un paniğe kapıldığını belirtti. Polisi amcasının sağlık durumu hakkında uyarmaya çalıştığını söyleyen Wallison de Jesus, polisin uyarıyı dikkate almadığını ve bunun üzerine "işkencenin başladığını" iddia etti.

Polis memurlarının Genivaldo de Jesus Santos'u zorla yere yatırdığını, ardından da polis arabasının bagajına ittiklerini belirtti.



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İnternette viral olan video görüntülerinde de Santos'un vücudunun polis arabasının bagajında olduğu, bacaklarının dışarıda kaldığı görülüyor. Santos bir yandan tekmeler savurup bağırırken, iki polis memurunun arabanın bagaj kapağını kapamaya çalıştıkları anlaşılıyor. Bunlar yaşanırken de bagajın içine bir gaz bombasının atılmış olduğu görülüyor.

Santos'un bacakları hareketsiz hale gelirken olay yerinden geçen birinin "Adamı öldürecekler" dediği duyuluyor.

Wallison de Jesus, amcasının bilincini yitirdiğinin anlaşılması üzerine polis memurlarının kendisini hastaneye götürdüklerini söylüyor. Polisin yaptığı açıklamaya göre, Santos kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Brezilya federal polisi olayla ilgili disiplin soruşturması başlattı.

İNFİALE NEDEN OLDU

Olayın ardından görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine çok sayıda insan kentte bir araya gelerek, ırkçı saldırıları kınadı. Umbauba'da Santos'un öldüğü yol üzerinde yapılan protesto gösterilerinde lastikler ateşe verildi.

Santos'un eşi Maria Fabiana dos Santos olayı bir cinayet olarak nitelendirdi ve kocasının hayatının hiçbir döneminde şiddete başvurmadığını savundu.

BREZİLYA'NIN GEORGE FLOYD VAKASI

Brezilya’da halk, sosyal medyada platformlarında olayı, Santos’u siyahi bir Brezilya vatandaşı olmasından dolayı ABD’de gözaltı sırasında boğularak hayatını kaybeden Geroge Floyd’a benzetti ve polisi ırkçı davranışlar sergilemekle suçladı.



Siyahi aktivist ve politikacı Renata Souza konuyla ilgili dün “Polis memurları bir arabayı gaz odasına çevirdi ve yeğeni güpegündüz izlerken zihinsel bozukluğu olan bir adamı idam etti. Böyle bir insanlık dışılığın tarifi yok. Brezilya bir ölüm kampı!” dedi.



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Polis şiddeti Brezilya'da sık sık görülüyor. Bu hafta Rio de Janeiro'daki bir gecekondu mahallesine düzenlenen polis baskınında 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Polis aşırı güç kullanmakla suçlanmış, kimi insan hakları avukatları öldürülenlerin gördüğü muamelenin işkenceye tekabül ettiğini söylemişti.