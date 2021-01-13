Brezilyalı bilim insanları açıkladı: ‘Çin aşısının genel etkinliği yüzde 50.4’

Çin aşısının Brezilya’daki deneylerini yürüten Butantan Enstitüsü, geçen hafta etkinlik oranını yüzde 78 olarak ilan etmişti. Kurumdan yapılan yeni açıklamada; aşının ağır vakalara karşı yüzde 100, hafif vakalarda yüzde 78 etkinlik gösterdiği, tedavi gerektirmeyen çok hafif vakalarda ise genel etkinlik oranının yüzde 50.4 olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE: ETKİNLİK YÜZDE 91.25

Reuters haber ajansı, CoronaVac’ın etkinliğine dair çelişkili açıklamaların aşıya olan güveni sarstığı yorumunu yaptı. Brezilya’daki aşı deneylerine katılanların, sağlık çalışanları ile yaşlı gönüllüler olması diğer ülkelerdeki çalışmalarla kıyaslanmasını zorlaştırıyor.

Butantan Enstitüsü, daha önce aşının etkinliğine ilişkin raporun açıklanmasını 3 kez ertelemiş, erteleme talebinin Sinovac’tan geldiğini belirtmişti. Türkiyeli araştırmacılar geçen ay, CoronaVac’ın yüzde 91.25 etkinliğe sahip olduğunu bildirmişti ancak bu sonuç paylaşıldığında henüz faz 3 çalışması tamamlanmamıştı. Endonezya ise CoronaVac için yüzde 65 etkinlik rapor etmiş ve önceki gün aşıya acil kullanım onayı vermişti.