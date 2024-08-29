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Brezilya'dan X kararı: 24 saat süre verdi

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#Brezilya#X#Twitter
Brezilyadan X kararı: 24 saat süre verdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 12:12

Brezilya Yüksek Mahkemesi, darbe girişimi soruşturmasında bilgi isteyip alamadığı sosyal medya platformu X'e, ülkede yasal temsilci atamaması halinde erişim yasağı getirileceğini bildirdi.

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Çeşitli ülkelerde yasal süreçlerle karşı karşıya bulunan Elon Musk'ın sahibi olduğu X, yaklaşık 200 milyon nüfuslu Brezilya'da da kapatılma riskiyle karşı karşıya.

New York Times gazetesinin haberine göre, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre veren Yüksek Mahkeme, aksi halde platforma erişim yasağı getirileceğini duyurdu.

 

X, MAHKEMENİN TALEBİNİ REDDETTİ

Brezilya’da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen “darbe girişimi” soruşturmasına ilişkin X’ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti.

Musk ise mahkemenin bu talebini yerine getirmemiş, X'in Brezilya'daki ofisini kapatmıştı.

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#Brezilya#X#Twitter

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