Brezilya’daki şiddetli yağışlarda 2 baraj yıkıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dedikodu doları böyle zarar ettirdi'Dedikodu doları' böyle zarar ettirdi!#DOLAR
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Fenerbahçe derken Galatasaraydan Farioli bombası Teklif yapıldı...Fenerbahçe derken Galatasaray'dan Farioli bombası! Teklif yapıldı...#Galatasaray
Faturanın yüzde 80i devlettenFaturanın yüzde 80'i devletten#Fatih Dönmez
Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazıSokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı#Sokak Hayvanları
CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını neden istemiyorCHP’liler Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını neden istemiyor?#Millet İttifakı
Türk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi İşte faiz oranlarıTürk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi! İşte faiz oranları#Banka
Altın fiyatlarına Noel tatili etkisi İşte son durumAltın fiyatlarına Noel tatili etkisi! İşte son durum#Altın
‘DEAŞ emiri’nin eşi Ulkar, nasıl Hacer oldu‘DEAŞ emiri’nin eşi Ulkar, nasıl Hacer oldu#DEAŞ
Kripto paralarda dev kazanç Yüzde 450 yükseldi... İşte önemli verilerKripto paralarda dev kazanç! Yüzde 450 yükseldi... İşte önemli veriler#Kripto Para
Fenerbahçe bunu acilen çözmeli Maçı yalnızca 10 dakika izleyen biri..."Fenerbahçe bunu acilen çözmeli! Maçı yalnızca 10 dakika izleyen biri..."#Fenerbahçe
Aşısızlar için sonuç kâbustan farksız... İşte aşının faydasının en net kanıtıAşısızlar için sonuç kâbustan farksız... İşte aşının faydasının en net kanıtı#Kovid Aşısı
Talibandan kadınlara bir yasak dahaTaliban'dan kadınlara bir yasak daha!#Taliban
Sevgilisi istedi evini değiştirdiSevgilisi istedi evini değiştirdi!#Eda Ece
Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında ipler geriliyorKılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında ipler geriliyor#İmamoğlu
HABERLERDünya Haberleri

Brezilya’daki şiddetli yağışlarda 2 baraj yıkıldı

#Brezilya#Güney Amerika#Dünya
Brezilya’daki şiddetli yağışlarda 2 baraj yıkıldı

Brezilya’nın kuzeydoğu kesimlerinde haftalardır devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 2 barajın yıkıldığı bildirilirken, bugüne kadar meydana gelen sellerde 18 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Haberin Devamı

Brezilya’nın kuzeydoğu kesimlerinde haftalardır etkili olan şiddetli yağışlar, Bahia eyaletinde yer alan 19 şehirde sel felaketine neden oldu.

Meydana gelen sellerde şu ana kadar 18 kişi hayatını kaybederken, Vitoria de Conquista şehrindeki Igua Barajı ile Jussiape şehrindeki bir barajın şiddetli yağışlar sonucu yıkıldığı bildirildi.

Barajların yıkılmasının ardından yetkililer bölge halkına evlerini terk ederek güvenli bir yere sığınmaları konusunda uyarıda bulundu.

Eyaletteki birçok ev sular altında kalırken, ekipler evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Bahia Valisi Rui Casto yaptığı açıklamada, son iki ayda yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle 400 binden fazla vatandaşın olumsuz etkilendiğini, binden fazla vatandaşın ise evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Meteoroloji yetkilileri, Bahia eyaletinin başkenti Salvador’un bu ay ortalamanın 6 katı fazla yağış aldığını açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Brezilya#Güney Amerika#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk