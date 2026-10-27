Brezilya’da zafer Lula’nın

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İşçi Partisi’nin adayı Lula oyların yüzde 51.79’unu alırken, Liberal Parti’nin adayı Bolsonaro’nun oy oranı ise yüzde 48.21’de kaldı. Lula’nın özellikle ülkenin kuzeydoğusundaki dokuz eyaletin tamamında oylarını artırması ve ilk turda kaybettiği 211 belediyede üstünlüğü ele geçirmesi sonuçlarda etkili oldu. Ancak Kongre’deki 513 sandalyenin 303’ünü sağcı partilerin kazanması nedeniyle Lula’nın, vaatlerini hayata geçirebilmek için sözkonusu partilerle uzlaşmak zorunda kalabileceği belirtiliyor. Öte yandan sonuçların açıklanmasının ardından Sao Paulo’da binlerce Lula destekçisi sokaklara çıkarak kutlama yaptı. Lula, zafer konuşmasında “Brezilya demokrasisini kurtardı; seçimi dürüstlük, milliyetçilik ve demokrasi kazandı. Brezilya kimsenin arka bahçesi değildir” dedi. Lula’ya Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ve Portekiz Başbakanı Luis Montenegro başta olmak üzere pek çok liderden tebrik yağdı.

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BOLSONARO KABUL ETMEDİ

Bolsonaro ise sonuçları tanımadığını açıklayarak seçimin iptali için hukuki yollara başvuracağını duyurdu. Bolsonaro, Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Cristiano Zanin’in sandıkların kapanmasına üç dakika kala oy verme süresini iki saat uzatmasını gerekçe göstererek, kararı “oyun devam ederken kuralların değiştirilmesi” olarak nitelendirdi. Ancak ek süre kararı, seçim devam ederken her iki adaydan gelen taleplerin ardından alınmıştı. Flavio’nun babası ve eski devlet başkanı Jair Bolsonaro, iktidarda kalmak amacıyla darbe planlamak suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.