Brezilya’da uçak enkazından 62 kişinin cesedi çıkarıldı

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Sao Paulo Eyaleti Hükümeti’nden yapılan açıklamada, “Sao Paulo Hükümetine bağlı güvenlik ve kurtarma güçleri, geçtiğimiz Cuma günü (9) öğleden sonra Vinhedo'da meydana gelen Voepass Linhas Aereas uçağı kazasının kurbanlarını enkazdan çıkarma çalışmalarını bu Cumartesi saat 06:30'da tamamladı. 34'ü erkek, 28'i kadın olmak üzere toplam 62 ceset çıkarılarak kimlik tespiti ve ailelerine teslim edilmek üzere Sao Paulo Adli Tıp Enstitüsü (IML) merkez birimine gönderildi” denildi.

“2 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ, 30 CESEDE OTOPSİ YAPILDI”

Sao Paulo Hükümeti, şu ana kadar 30 cesede otopsi yapıldığını ve kaza kurbanı 2 kişinin kimliğinin belirlendiğini belirterek, “Birim, uçak kazası kurbanlarına kesintisiz ve özel bakım sağlamaya devam ediyor. Şu ana kadar 50 ceset Merkez IML'ye gönderildi ve geri kalanlar da bölgeye doğru yola çıktı. 2 kurbanın kimliği belirlenmiş durumda. Şimdiye kadar 30 cesede otopsi yapıldı ve röntgenleri çekildi. Merkez IML'de 40'tan fazla doktorun yanı sıra adli diş hekimliği, antropoloji ve radyoloji ekipleri bulunmaktadır. Bölgede ele alınacak diğer vakalar, günde 24 saat çalışacak olan doğu ve batı bölgelerindeki IML birimlerine yönlendiriliyor. Kuzey bölgesindeki IML de gün boyunca klinik tıbbi vakalar için destek sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, dün yaptığı açıklamada 3 günlük yas ilan ettiğini duyurmuştu.