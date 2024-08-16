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Brezilya'da uçak düştü: 5 kişi öldü

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#Brazil#Uçak#Mato Grosso
Brezilyada uçak düştü: 5 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 09:21

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın batısında, küçük uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

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Brezilya basınında çıkan habere göre, Mato Grosso eyaletine bağlı Apiacas kasabası kırsalına düşen küçük uçakta kurtulan olmadı.

Brezilyalı yetkililerden yapılan açıklamada, uçağın düştükten sonra alev aldığı ve içindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cesetlerin kimlik tespitinin belirlenmesi için Adli Tıp Merkezine götürüldüğü kaydedilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Brezilya'da en son 9 Ağustos'ta yolcu uçağının Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim alanına düşmesi sonucu 57 yolcu ve 4 kişilik mürettebat yaşamını yitirmişti.

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#Brazil#Uçak#Mato Grosso

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