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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.04.2021 - 08:25 | Son Güncelleme:

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 163 kişi hayatını kaybetti

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Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 163 kişi hayatını kaybetti

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 79 bin 726 yeni vakanın tespit edilmesiyle vaka sayısı 14 milyon 521 bin 289'a çıktı.

Bir günde 3 bin 163 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgın kaynaklı ölü sayısı 398 bin 185'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19'u atlatanların sayısı 13 milyon 91 bin 714 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün kayıtlara geçtiği ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

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