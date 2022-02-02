Brezilya’da sel felaketi: 24 ölü

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Brezilya'nın en büyük ekonomiye sahip ve en kalabalık eyaleti Sao Paulo’yu sel vurdu. Geçtiğimiz cuma gününden itibaren eyaletin tüm bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlar sonucunda meydana gelen sel ve toprak kayması nedeniyle en az 24 kişi hayatını kaybetti. Sivil Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada 1546 ailenin evsiz kaldığı belirtilirken, hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da olduğu belirtildi.

‘EVLERİNİZDEN ÇIKIN’ UYARISI

Selin en sert vurduğu Franco da Rocha kentinde onlarca ev bir anda toprak altında kaldı. Bölgede kurtarma çalışmalarına devam eden itfaiye ve sağlık çalışanları, kayıp olduğu bildirilen 14 kişinin ise henüz bulunamadığını açıkladı. Belediye, sel riski olan bölgelerde yaşayan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli bölgelerde aile ve arkadaşlarıyla birlikte kalmaları yönünde çağrı yaptı. Sao Paulo Valisi Joao Doria, selden en çok etkilenen 10 bölgeye toplamda 2.8 milyon dolarlık bir acil durum fonu sağlanacağını duyurdu. Ülkede yağışların başladığı aralık ayından bu yana yaşanan sel felaketleri nedeniyle, Bahia ve Minas Gerais eyaletlerinde de 40’tan fazla kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar, 1960’lı yıllardan bu yana Brezilya’daki yıllık yağış oranının arttığına dikkat çekerken, bunun temel sebebi olarak iklim değişikliğini gösteriyor.