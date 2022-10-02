Brezilya’da seçim günü Lula, ‘Tropik Trump’a karşı

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11 adayın yarıştığı seçimlerde, mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile İşçi Partisi’nin solcu adayı ve eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva öne çıkıyor. Brezilya’da kısaca “Lula” diye anılan Lula da Silva, tüm seçim anketlerinde rakibi Bolsonaro’ya karşı favori durumda. “Tropik Trump” diye anılan aşırı sağcı Bolsonaro, koltuğunu solcu Lula’ya karşı korumaya çalışacak.

KARARSIZLAR BELİRLEYİCİ

Liberal Parti’nin adayı 67 yaşındaki Bolsonaro, evanjelik çevrelerden ve iş dünyasından destek görüyor. 76 yaşındaki Lula ise yaşı ileri olmasına rağmen gençlerin favorisi. 2003 yılında göreve gelerek peş peşe iki dönem devlet başkanlığı yapan Lula, yoksullar, azınlıklar ve Bolsonaro karşıtı oylara talip. Kararsızların oy oranı ise yüzde 13 civarında. Nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya’da, yaklaşık 156 milyon seçmen bulunuyor. Adaylardan herhangi birinin geçerli oyların yüzde 50’den fazlasını alamaması durumunda, ilk turda en çok oyu alan iki aday, 30 Ekim’deki ikinci tur seçimlerde karşı karşıya gelecek.