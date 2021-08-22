Brezilya'da şaşkınlık veren olay: 6. dozu yaptırırken yakalandı

Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor.

2019'un son günlerinde hayatımıza giren virüse karşı pek çok aşı geliştirildi ve dünya genelinde milyarlarca doz aşılama yapıldı.

Uzmanlar 'mutlaka aşı yapın' çağrısı yaparken, Brezilya'da Kovid-19’a karşı 5 kez aşılanan bir kişi 6. dozu yaptırırken yakalandı.

Brussel Times'ta yer alan habere göre, söz konusu kişi 12 Mayıs - 21 Temmuz tarihleri arasında 2 Coronavac, 1 AstraZeneca, 2 BioNTech aşısı oldu.

16 Ağustos'ta 6. dozu olmak için harekete geçen adı açıklanmayan kişi yakayı ele verdi.

Sağlık Bakanlığı olay ile ilgili soruşturma başlatırken ülke basını söz konusu kişinin yaşanan elektronik arıza sayesinde 3 farklı hastanede aşı olabildiğini yazdı.

Ancak söz konusu olayın nasıl gerçekleştiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ikinci, en çok vaka tespit edilen üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 570 bini aştı.

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