Brezilya’da otobüste doğum yapan kadın dakikalarca alkışlandı

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde hamile bir kadın otobüse binmesinden kısa bir süre sonra ağrı çekmeye başladı.

Otobüste bulunanlar sürücüden hastaneye gitmesini istese de doğum hastaneye yetişemeden otobüste gerçekleşti.

Kadına doğumda yardımcı olan diğer yolcular, sorunsuz gerçekleşen doğumu dakikalarca alkışladı.

Pasajeros celebran el nacimiento de un bebé en un bus



Varios pasajeros celebran el momento en el que una mujer dio a luz dentro de un bus de servicio público de la ciudad de Río de Janeiro. El nacimiento fue asistido por un paramédico pic.twitter.com/yEJFII5kXA