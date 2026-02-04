×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Brezilya'da otobüs kazası: 16 ölü, 44 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Brezilya Otobüs Kazası#Alagoas#Dini Bayram
Brezilyada otobüs kazası: 16 ölü, 44 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 07:42

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Alagoas eyaletinde otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Brezilya basınında çıkan habere göre, Ceara eyaletinden dönen otobüs, Sao Jose de Tapera kasabasındaki AL-220 otoyolunda devrildi.

Kazada 4'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 44 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Brezilyada otobüs kazası: 16 ölü, 44 yaralı

Otobüsün, Ceara eyaletinde düzenlenen Candelaria Meryem Ana adlı dini bayrama katılan kişileri taşıdığı bildirildi.

Alagoas eyaleti valisi Paulo Dantas, yerel basına yaptığı açıklamada, eyalette 3 günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.

Gözden KaçmasınEpstein davası eski başkana sıçradı… Clinton çifti ifade verecekEpstein davası eski başkana sıçradı… Clinton çifti ifade verecekHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİsrail’in baskısı sürüyor... Refah’ta geçişler sınırlı kaldıİsrail’in baskısı sürüyor... Refah’ta geçişler sınırlı kaldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Brezilya Otobüs Kazası#Alagoas#Dini Bayram

BAKMADAN GEÇME!