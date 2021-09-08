MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBrezilya'da on binlerce kişi sokağa döküldü
GeriDünya Brezilya'da on binlerce kişi sokağa döküldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 08.09.2021 - 11:36 | Son Güncelleme:

Brezilya'da on binlerce kişi sokağa döküldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Brezilya'da on binlerce kişi sokağa döküldü

Brezilya'nın ulusal bağımsızlık gününde on binlerce kişi, Devlet Başkanı Bolsonaro yanlısı ve karşıtı gösteriler yaptı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, başkent Brasilia, Rio de Janeiro ve Sao Paulo şehirlerinde sokakları dolduran takipçileri selamladı, katıldığı etkinliklerde konuşma yaptı.

Etkinliklerin başladığı Brasilia'da halka seslenen Bolsonaro, Federal Yüksek Mahkemesini (STF) işaret ederek, "Brezilya'mızda daha fazla politik mahkuma yer yok. Ya o kurumun başı kendi işiyle ilgilenir ya da o kurum olmasını istemediğimiz şeylere maruz kalabilir." ifadesini kullandı.

Brezilyada on binlerce kişi sokağa döküldü

Ülkesini oluşturan her güce saygı duyduğunu belirten Bolsonaro, "Herhangi bir ayrılık istemiyoruz, hiçbir kurumla savaşmak istemiyoruz. Ancak bir kişinin özgürlüğümüzü riske atmasına izin veremeyiz." şeklinde konuştu.

"HAPSE GİRMEYECEĞİM"

Bolsonaro, Sao Paulo'daki konuşmasında, STF'nin aldığı kararlara uymayacağına vurgu yaparak, "O korkaklara söyleyin hiçbir zaman hapse girmeyeceğim." diye konuştu. 

Yoğun katılımla devam eden gösterilerin ilerleyen saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Öte yandan, Brezilya sokakları, muhalefet yanlılarının çağrısıyla Bolsonaro karşıtı gösterilere de sahne oldu. 

Ülkenin çeşitli bölgelerinde toplanan hükümet karşıtları, protesto gösterileri düzenleyerek Bolsonaro'nun azledilmesi talebinde bulundu.

: İlginizi Çekebilir


Devlet Başkanı Bolsonaro ile STF arasındaki sürtüşme, eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın serbest bırakılmasıyla başlamıştı. Yaklaşan 2022 genel seçimlerinden önce Devlet Başkanı hakkında açılan soruşturmalar ve Bolsonaro'nun seçim sistemini eleştirmesiyle şiddetlenmişti.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi