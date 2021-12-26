Brezilya’da Noel eğlencesinde silahlı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
TESK Başkanı: İndirim değil zam yaptılarTESK Başkanı: İndirim değil zam yaptılar#Bendevi Palandöken
Çebi maç sonrası sinayli vermişti Önder Karaveli ile sözleşme imzalandı iddiası ve duygusal paylaşımÇebi maç sonrası sinayli vermişti! 'Önder Karaveli ile sözleşme imzalandı' iddiası ve duygusal paylaşım#Önder Karaveli
Latin Amerika’nın ‘gölge’ kartel liderleri “Las Patronas”la tanışınLatin Amerika’nın ‘gölge’ kartel liderleri “Las Patronas”la tanışın!#Organize Suç
Doku nakline başlandı… Erdoğan, Asiye Ateşin babası ile görüştüDoku nakline başlandı… Erdoğan, Asiye Ateş'in babası ile görüştü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
LGS ne zaman yapılacak Bakan Özer tarihi açıkladıLGS ne zaman yapılacak? Bakan Özer tarihi açıkladı#LGS
Dokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardıDokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardı#Süper Baba
Nebati, muhalefetin sloganını kullandıNebati, muhalefetin sloganını kullandı#Nureddin Nebati
70 bin yıl sonra bir ilk Ve merakla beklenen görüntü geldi70 bin yıl sonra bir ilk! Ve merakla beklenen görüntü geldi!#Kuyruklu Yıldız
Film değil gerçek… Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde şok detaylarFilm değil gerçek… Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde şok detaylar#Susurluk
Büyükadada isyan ettiren görüntü Yakalandı, kendini böyle savunduBüyükada'da isyan ettiren görüntü! Yakalandı, kendini böyle savundu#İstanbul
Pjanic transferinin hikayesini anlattı Seregen hocayla İstanbulda oturuyorduk, bana dedi ki...Pjanic transferinin hikayesini anlattı! 'Seregen hocayla İstanbul'da oturuyorduk, bana dedi ki...'#Miralem Pjanic
‘Mutluluk neymiş bu sene göreceksiniz’ 2022’de burçları neler bekliyor‘Mutluluk neymiş bu sene göreceksiniz’ 2022’de burçları neler bekliyor?#YOUTUBE
Bir haftada yüzde 16... Gram altın tepetaklakBir haftada yüzde 16... Gram altın tepetaklak!#Altın Fiyatları
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Pes dedirten savunmaSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... 'Pes' dedirten savunma #ABD
En güzel kış aktivitesi: Karda yürüyüş… | 6 ŞEHİR 10 ROTAEn güzel kış aktivitesi: Karda yürüyüş… | 6 ŞEHİR 10 ROTA#Seyahat
HABERLERDünya Haberleri

Brezilya’da Noel eğlencesinde silahlı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı

#Brezilya#Noel#Dünya
Brezilya’da Noel eğlencesinde silahlı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı

Brezilya'nın Ceara eyaletinde bir futbol sahasındaki Noel eğlencesinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Haberin Devamı

Brezilya'nın Ceara eyaletindeki Fortaleza kentinde bir futbol sahasında düzenlenen Noel kutlamasında silahlı saldırı meydana geldi.

Ceara Kamu Güvenliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 15-26 yaş aralığındaki 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, olayla bağlantılı 10 kişinin gözaltına alındığı, 6 silahın ele geçirildiği ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerden kimlikleri tespit edilen 21 ve 26 yaşındaki şahısların her ikisinin de suç örgütüne üye olma, yasadışı ateşli silah bulundurma, çalıntı malı satın alma ve kamu düzenini bozma gibi sabıkalarının bulunduğu belirtildi.

Yerel kaynaklar, saldırının iki suç örgütü arasında çıkan hesaplaşmadan kaynaklandığını açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Brezilya#Noel#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk