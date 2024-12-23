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Brezilya'da küçük uçak düştü: Aynı aileden 10 kişi öldü

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#Brezilya#Küçük Uçak#Ölü
Brezilyada küçük uçak düştü: Aynı aileden 10 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 09:56

Brezilya'da, küçük uçağın düşmesi sonucu aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti. Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, olay sırasında yerde bulunan 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Brezilya'nın güneyindeki Gramado kentinde küçük uçak düştü. Brezilya Sivil Savunma Birimi, X sosyal medya platformundan kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, iş insanı Luiz Claudio Galeazzi'ye ait küçük uçağın, kalkıştan dakikalar sonra Gramado kentinde henüz bilinmeyen nedenle bir binanın bacasına çarparak düştüğü, ardından patlama meydana geldiği bildirildi.

Uçaktaki aynı aileden 10 kişinin hayatını kaybettiği, olay sırasında yerde bulunan 17 kişinin de yaralandığı, bunlardan ikisinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Galeazzi'nin şirketinden yapılan açıklamada da uçağı kullanan iş insanının, eşi, kızları ve diğer aile üyeleriyle birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.

Sosyal medyada, kaza anına ve uçağın enkazına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

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#Brezilya#Küçük Uçak#Ölü

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