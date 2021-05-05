Brezilya’da kreşe palalı saldırı: 3’ü çocuk 5 ölü

Bölge polis sözcüsü, saldırganın kasabanın merkezinde bulunan ve 6 ay ile 2 yaş arasındaki çocukların bulunduğu kreşe girdiğini ve karşısına çıkanlara pala ile saldırdığını belirtti. Görgü tanıkları genç yaştaki saldırganın palayla kendi boğazını kesmeye çalıştığını söylerken, ölen çocukların ve öğretmenin kimlikleri açıklanmadı.

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