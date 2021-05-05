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Dünya
Haber Giriş: 05.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Brezilya’da kreşe palalı saldırı: 3’ü çocuk 5 ölü

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Brezilya’da kreşe palalı saldırı: 3’ü çocuk 5 ölü

GÜNEY Amerika ülkesi Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde kimliği belirsiz bir kişi, bir kreşe palayla saldırdı. Eyaletin başkentine 600 km uzaklıktaki Saudades kasabasında gerçekleşen olayda, 3’ü çocuk 2’si okul görevlisi 5 kişi hayatını kaybetti.

Bölge polis sözcüsü, saldırganın kasabanın merkezinde bulunan ve 6 ay ile 2 yaş arasındaki çocukların bulunduğu kreşe girdiğini ve karşısına çıkanlara pala ile saldırdığını belirtti. Görgü tanıkları genç yaştaki saldırganın palayla kendi boğazını kesmeye çalıştığını söylerken, ölen çocukların ve öğretmenin kimlikleri açıklanmadı.

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