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Dünya
AA- Fotoğraf:REU
Haber Giriş: 24.04.2020 - 14:10,Son Güncelleme:

Brezilya'da Covid-19 vaka sayısı 50 bini geçti

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Brezilya'da Covid-19 vaka sayısı 50 bini geçti
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Latin Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 50 bini geçti. 

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülke genelinde toplam vaka sayısı 50 bin 36'ya yükselirken salgın sebebiyle 3 bin 331 kişi yaşamını yitirdi. 

Ülkede tedavi edilenlerin sayısı ise 26 bin 573'e ulaştı.

Dün, ülkenin Amazonas eyaletinin başkenti Manaos'ta ölü sayısının hızla artması nedeniyle Covid-19 yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alınmıştı.

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