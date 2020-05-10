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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.05.2020 - 01:54, Son Güncelleme:

Brezilya'da Kovid-19 tehlikesi sürüyor, ölümlerin sayısı 10 bini aştı

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Brezilya'da Kovid-19 tehlikesi sürüyor, ölümlerin sayısı 10 bini aştı
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Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 730 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 730 artışla 10 bin 627'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19'un görüldüğü kişi sayısı da 10 bin 611 artarak 155 bin 939'a çıktı.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

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