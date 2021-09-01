Brezilya'da Kovid-19 ölümleri 580 bini aştı

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 839 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 580 bin 413'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 24 bin 589 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 776 bin 870'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 19 milyon 735 bin 447'ye çıktı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ikinci, en çok vaka tespit edilen üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 4 milyon 262 bin 684 vaka ve 145 bin 836 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ülkede bugüne kadar 150 milyondan fazla kişiye en az bir doz Kovid-19 aşısı yapılmasına rağmen vaka ve ölüm sayısında inişli çıkışlı süreç devam ediyor.

Brezilya'da çeşitli çevreler salgının kötü yönetildiğini, bunun sorumlusunun da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro olduğunu düşünüyor.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 835 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 146 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 259 bin 326, toplam vaka sayısı 3 milyon 352 bin 410, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 700 bin 732 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

ARJANTİN

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 205 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 111 bin 812'ye, 6 bin 731 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 185 bin 620'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 874 bin 141'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda.

KOLOMBİYA

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 62 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 124 bin 945'e çıktı.

Son 24 saatte 1822 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 909 bin 86'ya, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 738 bin 885'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

BOLİVYA

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti ve 412 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 490 bin 879, can kaybı sayısı 18 bin 452, sağlığına kavuşanların sayısı 435 bin 704 olarak kayıtlara geçti.

PARAGUAY

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 25 kişi öldü, 73 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 458 bin 528, can kaybı sayısı 15 bin 767 ve sağlığına kavuşanların sayısı 437 bin 349 olarak açıklandı.

GUATEMALA

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bin 926'ya, vaka sayısı da 4 bin 478 artışla 470 bin 277'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 407 bin 834 kişi sağlığına kavuştu.

HONDURAS

Honduras basınındaki habere göre, salgında son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti ve 1084 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 339 bin 841'e, can kaybı sayısı 8 bin 932'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 107 bin 283'e çıktı.

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