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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.05.2020 - 09:03,Son Güncelleme:

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1086 kişi hayatını kaybetti

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Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1086 kişi hayatını kaybetti
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Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1086 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki vaka sayısı 411 bin 821'e çıktı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1086 artarak 25 bin 598'e yükseldi.  Ülkedeki vaka sayısı 20 bin 599 artışla 411 bin 821'e ulaştı. Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

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