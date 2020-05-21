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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 08:58,Son Güncelleme:

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 859'a yükseldi

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Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 888 artarak 18 bin 859'a yükseldi.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun salgını durdurmaya yönelik kısıtlamalara izin vermediği Brezilya'da sağlık sistemi çökmek üzere.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 18 bin 859’a yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 19 bin 954 artışla 291 bin 579'a ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD ve Rusya'nın ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ülke konumunda bulunuyor.

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